Смартфон Nokia 1.4 получил чипсет Qualcomm 215, 6,51-дюймовый дисплей, батарею на 4000 мАч и цену €99

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Модельный ряд смартфонов Nokia пополнился новым устройством начального уровня Nokia 1.4. Данная новинка оснащена 6,51-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1600х720 точек, соотношение сторон 20:9) и батареей ёмкостью 4000 мАч. В этих параметрах новая модель заметно превосходит предшественника в лице Nokia 1.3, который обладал 5,71-дюймовым дисплеем и аккумулятором ёмкостью 3000 мАч. Но мощность зарядки осталась прежней (5 Вт), как и разъём для подключения зарядного кабеля (microUSB). При этом компания HMD обещает 2 дня автономной работы.

Сердцем смартфона Nokia 1.4 является процессор начального уровня Qualcomm 215. Этот чипсет несёт на борту 4 вычислительных ядра Cortex-A53 с частотой 1,3 ГГц и графическое ядро Adreno 308. Базовая конфигурация включает всего лишь 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Для тех пользователей, кому такого запаса памяти покажется мало по меркам 2021 года, также предлагаются версии с 2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ флэш-памяти и 3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти. Во всех версиях имеется слот для установки карты памяти формата microSD ёмкостью до 128 ГБ.

На задней панели смартфона Nokia 1.4 разместилась двойная камера. Она включает главный широкоугольный модуль с 8-мегапиксельным сенсором и 2-мегапискльный макро модуль. В каплеобразном вырезе дисплея расположена 5-мегапиксельная камера для автопортретов. На устройстве предустановленно приложение Camera Go, которое благодаря алгоритмам Google добавляет поддержку ночного и портретного режимов. Но запись видео ограничена лишь разрешением HD и частотой 30 кадров в секунду. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели под блоков основной камеры.

В новинке доступны два слота для установки SIM-карт с поддержкой LTE Cat. 4, модули беспроводной связи Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 4.2, 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников, FM-радио. Аппарат имеет размеры 166,4×76,7×8,7 мм и массу 178 г. В качестве операционной системы используется версия Android 10 Go Edition. В дальнейшем производитель обещает выпустить обновление до версии Android 11 Go Edition. Обновление уже «в пути».

Новый смартфон Nokia 1.4 должен поступить в глобальную продажу уже с сегодняшнего дня. Рекомендованная розничная цена базовой версии с конфигурацией 1/16 ГБ памяти составляет €99. Цены модификаций с увеличенным количеством памяти пока не называются.

Источник: gsmarena