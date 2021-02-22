SpaceX ускоряется — Starship SN10 может совершить полет уже на этой неделе (вероятность успешной посадки — 60%)
Команда инженеров SpaceX в Техасе уже выкатила на площадку для тестов следующий прототип межпланетного корабля Starship SN10 (десятый серийный испытательный аппарат) — по плану, сегодня пройдут предполетные огневые испытания и есть хорошие шансы на запуск уже на этой неделе. По крайней мере, на это рассчитывает глава SpaceX Илон Маск.
Good chance of flying this week!
— Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2021
Накануне стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) закрыло расследование в отношении SpaceX: поводом стали предыдущие летные испытания SN9 и SN8, которые разбились при отработке технологии вертикальной посадки. Больше никаких вопросов по части безопасности у регулятора к компании Илона Маска нет.
Что же касается Starship SN10, он должен повторить программу атмосферных испытаний, которую проходили SN9 и SN8. Новый прототип получил ряд усовершенствований, а вероятность его успешной посадки оценивается в 60%. То есть, шансы на успех вдвое выше, чем у SN9.
К слову, SN8 слетал на 12,5 км в начале декабря 2020-го, а SN9 подпрыгнул на 10 км только в начале этого месяца. И вот сейчас на низком старте уже стоит SN10. Тем временем SpaceX почти завершила сборку Starship SN15, в котором, как ранее рассказал Илон Маск, планируется несколько крупных обновлений, и начала сборку второго прототипа бустера Super Heavy. Первый же должен совершить первый прыжок в самое ближайшее время. В общем, темпы развития проекта впечатляют.
The current status of SpaceX’s Starship & Superheavy prototypes. 20th February 2021 pic.twitter.com/ogApZIm4cw
— Brendan (@_brendan_lewis) February 20, 2021
В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship уже в этом году. Накануне SpaceX закрыла очередной раунд финансирования, который поднял оценку компании до 74 миллиардов долларов. Новые средства как раз пойдут на ускорение развития Starship и Starlink.
SpaceX привлекла еще 850 миллионов долларов инвестиций, а ее оценка выросла в 1,6 раза — до 74 миллиардов долларов
Ранее SpaceX оценивала проект Starship в $5 млрд, а до запуска Crew Dragon Илон Маск говорил, что компания направляет на развитие проекта всего лишь 5% своих ресурсов.
- Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship. Именно с его помощью SpaceX планирует отправить к Луне японского миллиардера примерно в 2023 году.
- По плану, в 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, после чего в 2024-2026 годах на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.
- В 2019 году Маск заявил, что в будущем билеты на Starship (в пассажирском отсеке с комфортом смогут разместиться и путешествовать до 100 человек) будут продаваться по цене ниже $500 тыс. (в обе стороны), добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. Он также говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс. Также он говорил, что стоимость запуска Starship не превысит $2 млн, а создание самодостаточной колонии на Марсе потребует 20 лет и тысячу кораблей.
- SpaceX уже выбрала место для строительства завода и инженерно-конструкторского центра в порту Лос-Анджелеса, где будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship. Кроме того, в планах SpaceX создание плавучих космодромов — для запуска ракет на Марс и Луну и гиперзвуковых пассажирских перевозок на Земле.
- В будущем Starship планирует использовать не только для исследования других планет, но и для других целей. С его помощью компания SpaceX сможет за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink, которые в будущем, как планируется, обеспечат интернет не только на Земле, но и на Марсе. Также SpaceX планирует использовать корабли Starship для очищения орбиты от мусора.