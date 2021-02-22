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SpaceX ускоряется — Starship SN10 может совершить полет уже на этой неделе (вероятность успешной посадки — 60%)

SpaceX ускоряется — Starship SN10 может совершить полет уже на этой неделе (вероятность успешной посадки — 60%)

SpaceX ускоряется — Starship SN10 может совершить полет уже на этой неделе (вероятность успешной посадки — 60%)


Команда инженеров SpaceX в Техасе уже выкатила на площадку для тестов следующий прототип межпланетного корабля Starship SN10 (десятый серийный испытательный аппарат) — по плану, сегодня пройдут предполетные огневые испытания и есть хорошие шансы на запуск уже на этой неделе. По крайней мере, на это рассчитывает глава SpaceX Илон Маск.

Накануне стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) закрыло расследование в отношении SpaceX: поводом стали предыдущие летные испытания SN9 и SN8, которые разбились при отработке технологии вертикальной посадки. Больше никаких вопросов по части безопасности у регулятора к компании Илона Маска нет.

Что же касается Starship SN10, он должен повторить программу атмосферных испытаний, которую проходили SN9 и SN8. Новый прототип получил ряд усовершенствований, а вероятность его успешной посадки оценивается в 60%. То есть, шансы на успех вдвое выше, чем у SN9.

К слову, SN8 слетал на 12,5 км в начале декабря 2020-го, а SN9 подпрыгнул на 10 км только в начале этого месяца. И вот сейчас на низком старте уже стоит SN10. Тем временем SpaceX почти завершила сборку Starship SN15, в котором, как ранее рассказал Илон Маск, планируется несколько крупных обновлений, и начала сборку второго прототипа бустера Super Heavy. Первый же должен совершить первый прыжок в самое ближайшее время. В общем, темпы развития проекта впечатляют.

В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship уже в этом году. Накануне SpaceX закрыла очередной раунд финансирования, который поднял оценку компании до 74 миллиардов долларов. Новые средства как раз пойдут на ускорение развития Starship и Starlink.

 

SpaceX привлекла еще 850 миллионов долларов инвестиций, а ее оценка выросла в 1,6 раза — до 74 миллиардов долларов

Ранее SpaceX оценивала проект Starship в $5 млрд, а до запуска Crew Dragon Илон Маск говорил, что компания направляет на развитие проекта всего лишь 5% своих ресурсов.

  • Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship. Именно с его помощью SpaceX планирует отправить к Луне японского миллиардера примерно в 2023 году.
  • По плану, в 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, после чего в 2024-2026 годах на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.
  • В 2019 году Маск заявил, что в будущем билеты на Starship (в пассажирском отсеке с комфортом смогут разместиться и путешествовать до 100 человек) будут продаваться по цене ниже $500 тыс. (в обе стороны), добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. Он также говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс. Также он говорил, что стоимость запуска Starship не превысит $2 млн, а создание самодостаточной колонии на Марсе потребует 20 лет и тысячу кораблей.
  • SpaceX уже выбрала место для строительства завода и инженерно-конструкторского центра в порту Лос-Анджелеса, где будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship. Кроме того, в планах SpaceX создание плавучих космодромов — для запуска ракет на Марс и Луну и гиперзвуковых пассажирских перевозок на Земле.
  • В будущем Starship планирует использовать не только для исследования других планет, но и для других целей. С его помощью компания SpaceX сможет за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink, которые в будущем, как планируется, обеспечат интернет не только на Земле, но и на Марсе. Также SpaceX планирует использовать корабли Starship для очищения орбиты от мусора.
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