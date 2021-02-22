SpaceX ускоряется — Starship SN10 может совершить полет уже на этой неделе (вероятность успешной посадки — 60%)





Команда инженеров SpaceX в Техасе уже выкатила на площадку для тестов следующий прототип межпланетного корабля Starship SN10 (десятый серийный испытательный аппарат) — по плану, сегодня пройдут предполетные огневые испытания и есть хорошие шансы на запуск уже на этой неделе. По крайней мере, на это рассчитывает глава SpaceX Илон Маск.

Good chance of flying this week! — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2021

Накануне стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) закрыло расследование в отношении SpaceX: поводом стали предыдущие летные испытания SN9 и SN8, которые разбились при отработке технологии вертикальной посадки. Больше никаких вопросов по части безопасности у регулятора к компании Илона Маска нет.

Что же касается Starship SN10, он должен повторить программу атмосферных испытаний, которую проходили SN9 и SN8. Новый прототип получил ряд усовершенствований, а вероятность его успешной посадки оценивается в 60%. То есть, шансы на успех вдвое выше, чем у SN9.

К слову, SN8 слетал на 12,5 км в начале декабря 2020-го, а SN9 подпрыгнул на 10 км только в начале этого месяца. И вот сейчас на низком старте уже стоит SN10. Тем временем SpaceX почти завершила сборку Starship SN15, в котором, как ранее рассказал Илон Маск, планируется несколько крупных обновлений, и начала сборку второго прототипа бустера Super Heavy. Первый же должен совершить первый прыжок в самое ближайшее время. В общем, темпы развития проекта впечатляют.

The current status of SpaceX’s Starship & Superheavy prototypes. 20th February 2021 pic.twitter.com/ogApZIm4cw — Brendan (@_brendan_lewis) February 20, 2021

В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship уже в этом году. Накануне SpaceX закрыла очередной раунд финансирования, который поднял оценку компании до 74 миллиардов долларов. Новые средства как раз пойдут на ускорение развития Starship и Starlink.

Ранее SpaceX оценивала проект Starship в $5 млрд, а до запуска Crew Dragon Илон Маск говорил, что компания направляет на развитие проекта всего лишь 5% своих ресурсов.