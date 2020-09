Фото: Две ракеты Falcon 9 на стартовых столах дожидаются отсчета

Фото двух ракет-носителей Falcon 9, установленных на стартовых столах площадки LC-39 на территории космического центра Кеннеди во Флориде, опубликовала SpaceX на своей странице в Twitter. SpaceX планирует провести два запуска с интервалом в один день.

На 1 октябре запланирован запуск Falcon 9 с уже дважды летавшей ступенью B1058.3 — ракета выведет на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников в рамках миссии Starlink 12 v1.0. К слову, в рамках этой миссии SpaceX впервые в третий раз используется один и тот же головной обтекатель. То есть, до этого он использовался уже дважды. 2 октября SpaceX планирует запустить вторую Falcon 9 с новой ступенью F9 B5 B1062.1 по контракту с Космическими силами США — на орбиту отправится GPS III-04, четвертый спутник системы глобального позиционирования третьего поколения.

В ответ на твит SpaceX один из пользователей прикрепил историческое фото с шаттлами Atlantis (на переднем плане) и Endeavour на площадках LC-39A и LC-39B в 2008 году. Будем надеяться, что через десять лет, а, возможно, даже раньше в рамках очередной смены поколений мы увидим на месте Falcon 9 два корабля Starship.

Double Falcon 9! Reminds me of this photo! pic.twitter.com/0gcf5OTamT — Toby Li (@tobyliiiiiiiiii) September 30, 2020

За последние сутки SpaceX опубликовала в твиттере еще парочку интересных фотографий — с экипажем миссии Crew-1, проходящим подготовку перед первым эксплуатационным полетом Crew Dragon, и грузовиком Dragon второго поколения для 21-й миссии снабжения CRS-21, который отправится следом.

SpaceX training of astronauts that will fly on board Dragon’s first operational mission is complete! When the crew arrives for pre-launch preparations at the launch site, they will participate in a run-through of day-of-launch activities with the launch and pad operations teams pic.twitter.com/dmIYpVDIF1 — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2020

Таким образом, в итоге оба «Дракона» (пилотируемый Crew Dragon C207 Resilience и грузовой) окажутся одновременно пристыкованы к станции. И планируется, что как минимум один Dragon останется пристыкованным к МКС на весь 2021-й год.

After launch of Crew Dragon’s first operational mission with astronauts on board, SpaceX will launch its 21st cargo resupply mission to the ISS – the first to use the upgraded version of Dragon outfitted for cargo missions pic.twitter.com/Bml6bGLgzV — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2020

К слову, 28 сентября выполнилось ровно 12 лет с момента успешного запуска Falcon 1.