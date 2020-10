NASA отложила первый эксплуатационный полет космического корабля Crew Dragon (Crew-1) до ноября

Первый эксплуатационный и второй пилотируемый полет корабля Crew Dragon (C207 Resilience) компании SpaceX пройдет не 31 октября, как планировалось, а в начале-середине ноября. О переносе сообщила пресс-служба NASA.

NASA приняла решение отложить миссию по смене экипажа МКС Crew-1, также известную как USCV-1 (US Crew Vehicle 1), в связи с расследованием проблемы с турбонасосом одного из двигателей первой ступени ракеты Falcon 9 при попытке запуска спутника GPS III-04. Ожидается, что запуск Crew-1 состоится в начале-середине ноября 2020 года.

We’re now targeting NET early-to-mid November for launch of @NASA’s SpaceX Crew-1 mission to the @Space_Station. The extra time will allow SpaceX to resolve an unexpected observation during a recent non-NASA launch attempt. More: https://t.co/sheWOD74m6 pic.twitter.com/YLq1Tb4LfN

— Kathy Lueders (@KathyLueders) October 10, 2020