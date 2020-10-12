NASA отложила первый эксплуатационный полет космического корабля Crew Dragon (Crew-1) до ноября
Первый эксплуатационный и второй пилотируемый полет корабля Crew Dragon (C207 Resilience) компании SpaceX пройдет не 31 октября, как планировалось, а в начале-середине ноября. О переносе сообщила пресс-служба NASA.
NASA приняла решение отложить миссию по смене экипажа МКС Crew-1, также известную как USCV-1 (US Crew Vehicle 1), в связи с расследованием проблемы с турбонасосом одного из двигателей первой ступени ракеты Falcon 9 при попытке запуска спутника GPS III-04. Ожидается, что запуск Crew-1 состоится в начале-середине ноября 2020 года.
We’re now targeting NET early-to-mid November for launch of @NASA’s SpaceX Crew-1 mission to the @Space_Station. The extra time will allow SpaceX to resolve an unexpected observation during a recent non-NASA launch attempt. More: https://t.co/sheWOD74m6 pic.twitter.com/YLq1Tb4LfN
— Kathy Lueders (@KathyLueders) October 10, 2020
Crew-1 — одна из шести запланированных миссий SpaceX по отправке людей к МКС в рамках действующего контакта c NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компаний, занимающейся разработкой космического транспорта. Как уже было отмечено выше, это первый эксплуатационный полет корабля Crew Dragon после первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2.
Состав экипажа Crew-1 был объявлен еще в июле — на МКС отправятся три астронавта NASA (Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер) и астронавт JAXA (Соити Ногучи). Они присоединятся к экспедиции МКС-64. Продолжительность этой миссии составит 210 суток.
От того, как пройдет полет Crew-1, будет зависеть решение по повторному использованию кораблей Crew Dragon и первых ступеней Falcon для пилотируемых миссий в рамках контракта Commercial Crew Program. Ожидалось, что С206 Endeavour будет использоваться в рамках будущей миссии Crew-2, запланированной на весну 2021 года.
Компания Илона Маска достаточно давно использует уже летавшие корабли и первые ступени ракеты Falcon 9 для доставки грузов в рамках контракта Commercial Resupply Services (в декабре 2017 года в рамках миссии CRS-13 состоялся первый запуск, в котором повторно использовали одновременно РН и корабль — максимум SpaceX запускала один и тот же корабль трижды).
Источник: NASA
- Crew Dragon был создан в рамках программы NASA Commercial Crew Program, которая позволит отправлять астронавтов к МКС без использования российских кораблей «Союз». На Crew Dragon за одно место NASA будет платить $55 млн (с возможностью дальнейшего снижения цены за счет повторного использования Crew Dragon). Корабль сможет принять на борт до семи членов экипажа или четыре человека и груз — именно в этой конфигурации его планирует использовать NASA.
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- Первый беспилотный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года, в рамках миссии DM-1 он успешно добрался до МКС без экипажа, совершил автоматическую стыковку, отстыковался и успешно вернулся на Землю.
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- Первый пилотируемый полет Crew Dragon состоялся 30 мая, корабль Crew Dragon (С206 Endeavour) с экипажем первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 (астронавтами NASA Дугласом Херли и Робертом Бенкеном) после 19-часового перелета успешно пристыковался к МКС, а 2 августа он успешно вернулся на Землю.
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- В будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon не только для доставки экипажей на МКС, но и для туристических полетов в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.
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- Ранее NASA также выбрало SpaceX для доставки грузов на эту станцию с помощью ракеты Falcon Heavy и нового грузового корабля Dragon XL, а также поручило компании Маска разработку посадочного аппарата для пилотируемой лунной миссии Artemis.
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- Одновременно SpaceX работает над проектом Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Буквально на днях прототип Starship SN8 прошел криогенные испытания под давлением и сейчас готовится совершить первый полноценный полет на 18 км (возможно, это произойдет до конца этого месяца).