NASA отложила первый эксплуатационный полет космического корабля Crew Dragon (Crew-1) до ноября

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Первый эксплуатационный и второй пилотируемый полет корабля Crew Dragon (C207 Resilience) компании SpaceX пройдет не 31 октября, как планировалось, а в начале-середине ноября. О переносе сообщила пресс-служба NASA.

NASA приняла решение отложить миссию по смене экипажа МКС Crew-1, также известную как USCV-1 (US Crew Vehicle 1), в связи с расследованием проблемы с турбонасосом одного из двигателей первой ступени ракеты Falcon 9 при попытке запуска спутника GPS III-04. Ожидается, что запуск Crew-1 состоится в начале-середине ноября 2020 года.

We’re now targeting NET early-to-mid November for launch of @NASA’s SpaceX Crew-1 mission to the @Space_Station. The extra time will allow SpaceX to resolve an unexpected observation during a recent non-NASA launch attempt. More: https://t.co/sheWOD74m6 pic.twitter.com/YLq1Tb4LfN — Kathy Lueders (@KathyLueders) October 10, 2020

Crew-1 — одна из шести запланированных миссий SpaceX по отправке людей к МКС в рамках действующего контакта c NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компаний, занимающейся разработкой космического транспорта. Как уже было отмечено выше, это первый эксплуатационный полет корабля Crew Dragon после первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2.

Состав экипажа Crew-1 был объявлен еще в июле — на МКС отправятся три астронавта NASA (Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер) и астронавт JAXA (Соити Ногучи). Они присоединятся к экспедиции МКС-64. Продолжительность этой миссии составит 210 суток.

От того, как пройдет полет Crew-1, будет зависеть решение по повторному использованию кораблей Crew Dragon и первых ступеней Falcon для пилотируемых миссий в рамках контракта Commercial Crew Program. Ожидалось, что С206 Endeavour будет использоваться в рамках будущей миссии Crew-2, запланированной на весну 2021 года.

Компания Илона Маска достаточно давно использует уже летавшие корабли и первые ступени ракеты Falcon 9 для доставки грузов в рамках контракта Commercial Resupply Services (в декабре 2017 года в рамках миссии CRS-13 состоялся первый запуск, в котором повторно использовали одновременно РН и корабль — максимум SpaceX запускала один и тот же корабль трижды).

Источник: NASA