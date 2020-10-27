Первый эксплуатационный полет космического корабля Crew Dragon (Crew-1) к МКС назначен на 14 ноября

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NASA назначило новую дату миссии по смене экипажа МКС Crew-1, также известной как USCV-1 (US Crew Vehicle 1) — запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon (C207 Resilience), который ознаменует переход к полноценной эксплуатации корабля SpaceX, запланирован на 14 ноября.

Расчетное время старта Crew-1 — 7:49 вечера по североамериканскому времени (01:49 ночи по Киеву).

Напомним, изначально этот запуск был запланирован на 31 октября, но в середине октября NASA решила отложить миссию в связи с расследованием проблемы с турбонасосом одного из двигателей первой ступени ракеты Falcon 9 при попытке запуска спутника GPS III-04.

На прошлой неделе, предоставляя обновление по миссии Crew-1, заместитель директора по исследованию космического пространства и полетам человека в NASA Кэти Людерс сообщила, что SpaceX заменит один двигатель Merlin 1D (всего их — девять) на Falcon 9, предназначенной для миссии Crew-1. Чтобы убедится в надежности Falcon 9 и отсутствию угроз безопасности, NASA также намерено проконтролировать запуск спутника для изучения уровня мирового океана Sentinel-6 Michael Freilich, который состоится за четыре дня перед Crew-1.

“Вместе со SpaceX мы значительно продвинулись в тестировании двигателей, чтобы лучше понять причины нештатного поведения турбонасоса, наблюдаемое во время недавней попытки запуска миссии, не относящейся к NASA [ред. – речь о мисиии GPS III SV04]. Пока еще рано сообщать о результатах, поскольку SpaceX продолжает тестирование, чтобы подтвердить то, что считает наиболее вероятной причиной отклонений в работе двигателя». Кэти Людерс, заместитель директора по исследованию космического пространства и полетам человека в NASA

Crew-1 — одна из шести запланированных миссий SpaceX по отправке людей к МКС в рамках действующего контакта c NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компаний, занимающейся разработкой космического транспорта. Это первый эксплуатационный полет корабля Crew Dragon после первой демонстрационной пилотируемой миссии SpaceX Demo-2.

Состав экипажа Crew-1 был объявлен еще в июле — на МКС отправятся три астронавта NASA (Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер) и астронавт JAXA (Соити Ногучи). Они присоединятся к экспедиции МКС-64. Продолжительность этой миссии составит 210 суток.

От того, как пройдет полет Crew-1, будет зависеть решение по повторному использованию кораблей Crew Dragon и первых ступеней Falcon для пилотируемых миссий в рамках контракта Commercial Crew Program. Ожидалось, что С206 Endeavour будет использоваться в рамках будущей миссии Crew-2, запланированной на весну 2021 года.

Компания Илона Маска достаточно давно использует уже летавшие корабли и первые ступени ракеты Falcon 9 для доставки грузов в рамках контракта Commercial Resupply Services (в декабре 2017 года в рамках миссии CRS-13 состоялся первый запуск, в котором повторно использовали одновременно РН и корабль — максимум SpaceX запускала один и тот же корабль трижды).