Первый эксплуатационный полет космического корабля Crew Dragon (Crew-1) к МКС назначен на 14 ноября
NASA назначило новую дату миссии по смене экипажа МКС Crew-1, также известной как USCV-1 (US Crew Vehicle 1) — запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon (C207 Resilience), который ознаменует переход к полноценной эксплуатации корабля SpaceX, запланирован на 14 ноября.
Расчетное время старта Crew-1 — 7:49 вечера по североамериканскому времени (01:49 ночи по Киеву).
Напомним, изначально этот запуск был запланирован на 31 октября, но в середине октября NASA решила отложить миссию в связи с расследованием проблемы с турбонасосом одного из двигателей первой ступени ракеты Falcon 9 при попытке запуска спутника GPS III-04.
На прошлой неделе, предоставляя обновление по миссии Crew-1, заместитель директора по исследованию космического пространства и полетам человека в NASA Кэти Людерс сообщила, что SpaceX заменит один двигатель Merlin 1D (всего их — девять) на Falcon 9, предназначенной для миссии Crew-1. Чтобы убедится в надежности Falcon 9 и отсутствию угроз безопасности, NASA также намерено проконтролировать запуск спутника для изучения уровня мирового океана Sentinel-6 Michael Freilich, который состоится за четыре дня перед Crew-1.
“Вместе со SpaceX мы значительно продвинулись в тестировании двигателей, чтобы лучше понять причины нештатного поведения турбонасоса, наблюдаемое во время недавней попытки запуска миссии, не относящейся к NASA [ред. – речь о мисиии GPS III SV04]. Пока еще рано сообщать о результатах, поскольку SpaceX продолжает тестирование, чтобы подтвердить то, что считает наиболее вероятной причиной отклонений в работе двигателя».
Кэти Людерс, заместитель директора по исследованию космического пространства и полетам человека в NASA
Crew-1 — одна из шести запланированных миссий SpaceX по отправке людей к МКС в рамках действующего контакта c NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компаний, занимающейся разработкой космического транспорта. Это первый эксплуатационный полет корабля Crew Dragon после первой демонстрационной пилотируемой миссии SpaceX Demo-2.
Состав экипажа Crew-1 был объявлен еще в июле — на МКС отправятся три астронавта NASA (Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер) и астронавт JAXA (Соити Ногучи). Они присоединятся к экспедиции МКС-64. Продолжительность этой миссии составит 210 суток.
От того, как пройдет полет Crew-1, будет зависеть решение по повторному использованию кораблей Crew Dragon и первых ступеней Falcon для пилотируемых миссий в рамках контракта Commercial Crew Program. Ожидалось, что С206 Endeavour будет использоваться в рамках будущей миссии Crew-2, запланированной на весну 2021 года.
Компания Илона Маска достаточно давно использует уже летавшие корабли и первые ступени ракеты Falcon 9 для доставки грузов в рамках контракта Commercial Resupply Services (в декабре 2017 года в рамках миссии CRS-13 состоялся первый запуск, в котором повторно использовали одновременно РН и корабль — максимум SpaceX запускала один и тот же корабль трижды).
- Crew Dragon был создан в рамках программы NASA Commercial Crew Program, которая позволит отправлять астронавтов к МКС без использования российских кораблей «Союз». На Crew Dragon за одно место NASA будет платить $55 млн (с возможностью дальнейшего снижения цены за счет повторного использования Crew Dragon). Корабль сможет принять на борт до семи членов экипажа или четыре человека и груз — именно в этой конфигурации его планирует использовать NASA.
- Первый беспилотный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года, в рамках миссии DM-1 он успешно добрался до МКС без экипажа, совершил автоматическую стыковку, отстыковался и успешно вернулся на Землю.
- Первый пилотируемый полет Crew Dragon состоялся 30 мая, корабль Crew Dragon (С206 Endeavour) с экипажем первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 (астронавтами NASA Дугласом Херли и Робертом Бенкеном) после 19-часового перелета успешно пристыковался к МКС, а 2 августа он успешно вернулся на Землю.
- В будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon не только для доставки экипажей на МКС, но и для туристических полетов в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.
- Ранее NASA также выбрало SpaceX для доставки грузов на эту станцию с помощью ракеты Falcon Heavy и нового грузового корабля Dragon XL, а также поручило компании Маска разработку посадочного аппарата для пилотируемой лунной миссии Artemis.
- Одновременно SpaceX работает над проектом Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. На прошлой неделе прототип Starship SN8 с тремя двигателями Raptor прошел первые огневые испытания и сейчас готовится совершить первый полноценный полет на 18 км (возможно, это произойдет до конца этой недели).