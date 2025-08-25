"США полностью контролируют 10% акций Intel... ничего не заплатили", — Дональд Трамп

Президент США объявил о передаче правительству страны 10% акций Intel. По словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты ничего за них не заплатили.

Слухи о покупке правительством США 9,9% акций Intel появились на прошлой неделе на фоне экономических трудностей, которые постигли компанию в последнее время. Также было известно о контактах главы Intel Лип-Бу Тана с администрацией Трампа. Но финальное решение все равно кажется неожиданным — не только из-за бесплатной передачи акций, но и из-за предыдущих заявлений чиновников о том, что федеральное правительство не будет играть никакой роли в управлении Intel.

«Для меня большая честь сообщить, что Соединенные Штаты Америки теперь полностью владеют и контролируют 10% акций Intel, большой американской компании, которая имеет еще более невероятное будущее. Я заключил эту сделку с Лип-Бу Таном, уважаемым главным исполнительным директором компании. Соединенные Штаты ничего не заплатили за эти акции, и сейчас их стоимость составляет примерно $11 млрд. Это отличная сделка для Америки, а также отличная сделка для Intel. Создание передовых полупроводников и чипов, чем занимается Intel, является основополагающим для будущего нашей страны. Сделайте Америку снова великой! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — пишет Дональд Трамп в своей социальной сети Truth («Правда»), недоступной в Украине.

Еще в прошлый вторник во время интервью CNBC министр торговли США Говард Лутник отрицал возможность государственного контроля над Intel. На вопрос ведущего Дэвида Фабера «Будете ли вы иметь управление?» министр ответил довольно категорично: «Нет, нет, нет. Прекратите это». Поэтому слова Трампа о контроле (что бы они ни означали на самом деле) слегка удивляют.

Можно лишь предположить, что речь не идет об активном участии в решениях компании, применении вето и т.д., но без информации о конкретных деталях сделки трудно что-то сказать наверняка. Лутник опубликовал пост в X о сделке чуть раньше, его сообщение не противоречит более развернутой формулировке Трампа.

Напомним, ранее Дональд Трамп призвал CEO Intel срочно уйти в отставку на фоне информации о его тесные связи с китайскими компаниями. Однако их личная встреча и дальнейшие контакты с правительством, очевидно, изменили ситуацию. Неизвестно, как именно поможет Intel передача 10% акций государству в преодолении масштабного кризиса.

Источник: Gizmodo