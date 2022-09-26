Starlink отметил очередную важную веху — по состоянию на конец сентября выпущено более 1 миллиона пользовательских терминалов для спутникового интернета SpaceX, сообщил в Twitter Илон Маск.
Сразу небольшая ремарка — не стоит путать общее количество терминалов Starlink, выпущенных с момента запуска услуги (с октября 2020 года), с количеством абонентов сервиса и пользователей, пользующихся его услугами. В то же время, это достижение — очередное яркое свидетельство, что спрос на услугу продолжает стабильно расти.
Starlink выпустил более 1 млн пользовательских терминалов
— Илон Маск (@elonmusk) 25 сентября 2022 г.
Что касается активных абонентов, по состоянию на конец мая у Starlink было почти 500 тыс. пользователей в 32 странах мира. В то же время за последние несколько месяцев SpaceX значительно расширила доступность своего спутникового интернета — он стал доступен и в самолетах, и в автомобилях (1 и 2), и даже на яхтах. А19 сентября после вывода на орбиту очередной партии спутников Starlink Илон Маск торжественно отчитался, что Starlink теперь работает теперь на всех континентах, даже в Антарктиде. Учитывая, что более 750 тыс. находились в очереди на подключение еще в конце ноября 2021 года, Starlink демонстрирует завидные темпы роста. К тому же, недавнее сотрудничество с T-Mobile, чтобы подключить смартфоны с 5G к спутникам и таким образом покрыть «мертвые зоны», лишь добавляет уверенности в безоблачном будущем Starlink.
В мае SpaceX перешла к производству следующего поколения спутников Starlink V2.0, предназначенных для развертывания с помощью Starship, готовящегося к первому полету.
Остается также упомянуть, что немало терминалов Starlink работают в Украине — с начала войны Украина получила 15 тыс. терминалов с бесплатным тарифным планом и в начале мая аналитики Apptopia в своем отчете отмечали, что Starlink в Украине ежедневно активно пользуется около 150 тыс. человек. А в конце августа Starlink почти вдвое снизил абонплату для украинцев — со $100 до $60 в месяц.
Starlink майже вдвічі знизив абонплату для українців — зі $100 до $60 на місяць
- В октябре 2021 года глобальный спутниковый интернет Starlink вышел из фазы открытого бета-тестирования, которое длилось с октября 2020 года. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепеж и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 599 долларов (сначала было 499 долларов), а абонентская плата за услугу — 110 долларов в месяц (в Украине — $60 в месяц). Скорость в сети Starlink варьируется от 100 до 400 Мбит/с, а в отдаленной перспективе SpaceX нацеливается на 10 Гбит/с.
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- В Украине во время действия военного положения сняли ограничения и разрешили использовать абонентские спутниковые терминалы Starlink не только военным, но и всем категориям пользователей. В то же время, на карте покрытия наша страна пока обозначена такой, где ожидается запуск, а официально купить в Украине такой комплект пока нет возможности. Это все связано с сертификацией технологии — ожидается, что полноценная сертификация состоится после победы.
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- Сейчас на орбите находится уже около 3399 интернет-спутников Starlink — около 35% от общего количества действующих аппаратов (если отталкиваться от оценки ООН — таких 9686).
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- В долгосрочной перспективе SpaceX рассматривает Starlink как источник доходов для главной цели — колонизации Марса. Сейчас SpaceX активно разрабатывает корабль следующего поколения Starship, который, как ожидается, в будущем позволит за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink и обеспечит возможность расширения интернета Starlink на Луну и Марс после их успешной колонизации.