Стеклянное покрытие Samsung Galaxy Z Flip может появиться в складных устройствах сторонних производителей

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Сегодня мы выяснили, что стекло Ultra Thin Glass в экране Samsung Galaxy Z Flip действительно есть. Теперь же дисплейное подразделение Samsung раскрыло новые подробности о фирменной разработке, одновременно выразив надежду на широкое применение сторонними производителями своих будущих складных устройствах.

Как сообщает Yonhap, наделавшее немало шума покрытие толщиной 30 микрометров было разработано в сотрудничестве с производителем стекол Dowoo Insys, в котором Samsung Display принадлежит миноритарный пакет акций.

Как известно, Samsung Display поставляет дисплеи различным производителям смартфонов — например, панели OLED, использующиеся в последнем поколении iPhone, также произведены южнокорейской компанией.

Как показала тесты и разборка Galaxy Z Flip блогером Заком Нельсоном с YouTube-канала JerryRigEverything, «сверхтонкое стекло» Ultra Thin Glass расположено под верхним защитным слоем пластикового покрытия, которое легко царапается даже ногтем. Удаление этого пластикового слоя выводит весь экран из строя — то же самое происходило с оригинальным Galaxy Fold. То есть, этот защитный слой пластика все еще является неотъемлемой частью дисплея, в отличие от обычных защитных пленок.

Samsung Display утверждает, что стекло Samsung Galaxy Z Flip «надежное, хотя и требует бережного использования» и способно выдержать 200 тысяч складываний.

Да, как мы уже отмечали в предыдущей новости, это явно не то революционное защитное стекло для гибких экранов, на которое все рассчитывали. Но в любом случае это большой шаг вперед по сравнению с предыдущей итерацией технологии в оригинальном Galaxy Fold (изображение ниже), да и достаточно сравнить «стеклянный» Galaxy Z Flip с полностью пластиковым Motorola Razr, чтобы ощутить разницу.

Вполне вероятно, что со временем технология будет значительно улучшена, как это было с каждым новым поколением Corning Gorilla Glass. Так что Ultra Thin Glass определенно заслуживает шанс.

Источник: The Verge