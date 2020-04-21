Стриминговый сервис HBO Max официально стартует 27 мая 2020 года, там будет 10 тыс. часов контента за $15/мес.

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Сегодня компания WarnerMedia официально объявила точную дату запуска фирменного стримингового сервиса HBO Max. Платформа, которая объединит более 10 тыс. часов видеоконтента, включая классические и современные фильмы и сериалы Warner Bros. и HBO, стартует в США 27 мая 2020 года.

Одним из самых заметных приобретений платформы является ситком «Друзья», который настоящие фанаты могут пересматривать по несколько раз. Последние несколько лет права на его показ принадлежали сервису-конкуренту Netflix, однако с запуском собственной платформы WarnerMedia решила выкупить их за $425 млн.

К сожалению, актеры из «Друзей» не успеют сняться в специальном эпизоде к открытию сервиса, однако гарантированно сделают это сразу, как только позволит ситуация с коронавирусом. Зато прямо со старта будет доступен похожий, но более современный ситком «Теория Большого взрыва» — в его покупку был вложен $1 млрд., а также аниме от японской Studio Ghibli.

Отметим, что существующие подписчики сервисов HBO Now и HBO Go (а их в США насчитывается порядка 10 млн) получат доступ к HBO Max бесплатно. Аналогичное предложение будет доступно и для абонентов AT&T с самыми дорогими тарифными пакетами, предусматривающими доступ к крупным пакетам мобильного интернета и видеосервисам.

Для остальных стоимость подписки на HBO Max составит $14,99 в месяц, что делает его одним из самых дорогих приложений для рынка США — все конкуренты, включая Netflix, Disney+, Peacock и т.д. стоят дешевле. Тем не менее создатели сервиса рассчитывают собрать 50 млн подписчиков к 2024 году.

Старт сервиса может быть «смазан» отсутствием новых оригинальных сериалов, так как их банально не успели закончить из-за пандемии коронавируса, однако постепенно он наверняка возьмет свое благодаря отличной библиотеке классических фильмов и сериалов (посмотрите трейлер выше, чтобы убедиться в этом).

Источник: The Verge