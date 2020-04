В США запустился новый стриминговый видеосервис Peacock от NBCUniversal, предлагающий 15 тыс. часов контента, а также новостные и спортивные трансляции

Сегодня, 15 апреля 2020 года, в США начал работу еще один новый стриминговый сервис Peacock («Павлин») от компании NBCUniversal. На первом этапе сервис будет бесплатно доступен подписчикам существующих платформ Xfinity X1 и Xfinity Flex, но уже к 30 апреля доступ к нему получат все пользователи Comcast. В свою очередь полноценный запуск для всех желающих американцев состоится 15 июля 2020 года.

Создатели Peacock планировали использовать трансляции Летней Олимпиады в Токио, чтобы привлечь к подписке любителей спорта, однако, как известно, 2020 Summer Olympics перенесли на 2021 год. Также к запуску сервиса планировалось отснять несколько оригинальных сериалов, но они тоже не будут сняты в срок из-за карантинных ограничений. Тем не менее даже в таких условиях боссы NBCUniversal не стали откладывать запуск, ведь спрос на развлекательный контент в данный момент просто зашкаливает — по данным Comcast просмотр видео-по-запросу в ее кабельных ТВ-сетях вырос на 50%, а в рамках платформ Xfinity и Flex — на 24%.

После запуска летом текущего года сервис будет предлагать три уровня подписки: бесплатный Peacock Free с существенно ограниченной библиотекой контента, Peacock Premium со встроенной рекламой (бесплатно для существующих пользователей Comcast и $5/мес для остальных) и премиальный Peacock Premium без рекламы за $10/мес. Также будут предлагаться скидки на совместные подписки с Hulu. Для американских пользователей, использующих подписки Netflix ($12,99) и HBO Max ($14,99), даннное предложение выглядит весьма привлекательно.

Напомним, что владеющая рядом крупных кинокомпаний и телесетей, включая Universal Pictures, Focus Features, Illumination, DreamWorks Animation, NBC, NBC Sports, Syfy и др. компания NBCUniversal владеет просто огромной библиотекой контента (на старте будет доступно 15,000 часов контента). К этому списку относятся сериалы и проекты The Office, 30 Rock, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, Everybody Loves Raymond, Frasier, Saturday Night Live, Will & Grace, King Of Queens, Married With… Children и др. Также в сервисе будут доступны классические и новые кинофильмы Universal Pictures и DreamWorks Animation, включая фильмы «Клуб «Завтрак»», «Назад в будущее», а также франшизы «Форсаж», «Борн», «Шрек», «Гадкий я» и т.д.

Ранее создатели сервиса упоминали о желании снимать оригинальные сериалы, новостные проекты, реалити-шоу, развлекатльные вечерние проекты и другой ТВ-контент. При этом популярные существующие шоу, вроде The Tonight Show Starring Jimmy Fallon и Late Night with Seth Meyers будут выходить на Peacock раньше, чем на телевизионном канале NBC. К сожалению, в Украине сервис пока не доступен, в отличие от того же Netflix.

Источник: The Verge