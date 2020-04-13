Variety: Специальный эпизод сериала Friends / «Друзья» не успеют снять к запуску стримингового сервиса HBO Max в мае





Издание Variety сообщило, что специальный эпизод сериала Friends все же не будет отснят к моменту запуска стримингового сервиса HBO Max. Несмотря на достигнутые со всеми шестью ключевыми актерами договоренности авторы проекта не стали рисковать, собирая «друзей» и съемочную группу в условиях эпидемии коронавируса.

По данным инсайдера, который имеет прямое отношение к Friends Reunion Special, создатели даже не стали рассматривать вариант снять «карантинный» вариант серии, используя популярные стриминговые сервисы видеоконференций наподобие Zoom. Делов в том, что одним из важнейших элементов проекта должны были стать оригинальные декорации сериала в студии Warner Bros. в Бербанке (Калифорния), которые бы придали встрече актеров нужный настрой. А в условиях карантинных мер эта идея оказалась неисполнимой.

Впрочем, фанатам сериала не стоит расстраиваться, так как HBO Max не стал полностью отказываться от проекта, а всего-лишь сдвинул сроки его реализации на более поздние даты. Запуск самой платформы также состоится вовремя — в мае текущего года и все десять сезонов «Друзей» будут доступны для просмотра с самого старта.

Напомним, что в прошлом году WarnerMedia удалось договориться об участии в проекте со всеми шестью исполнителями главных ролей, включая Дженнифер Энистон (Рейчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтта Леблана (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвида Швиммера (Росс). Каждый из них получит гонорар порядка $2,5-3 млн, и это будет первый раз, когда вся шестерка вновь соберется вместе на одном экране.

Сериал Friends / «Друзья» выходил на канале NBC с 22 сентября 1994 года по 6 мая 2004 года, за это время было снято 10 сезонов и 236 эпизодов. Длительное время права на его показ принадлежал сервису Netflix, однако с запуском собственного сервиса HBO Max компания WarnerMedia решила выкупить их за $425 млн.

Отметим, что на прошлой неделе украинский медиасервис Megogo запустил канал, на котором круглосуточно показывают только сериал «Друзья».

Источник: Variety