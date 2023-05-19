Техноблогер Лайнус Себастьян уходит с должности CEO Linus Media Group, отклонив предложение о выкупе компании за $100 млн

Один из самых известных техноблогеров на YouTube Лайнус Себастьян покидает пост генерального директора Linus Media Group, хотя все еще продолжит снимать видео.
О своем решении Лайнус объявил в ролике под названием «I’m Stepping Down…», опубликованном на канале Linus Tech Tips, отметив, что «ему не хватает внимания к деталям и темперамента» для того, чтобы управлять организацией из более 100 человек.
«Я не создан для этого, и я устал. Если попытаюсь провести еще десять лет в управлении бизнесом, то уничтожу себя и, вероятно, убью компанию и сообщество, которые я так люблю», – говорит блогер.
В состав Linus Media Group входят несколько YouTube-каналов, а также компании Floatplane media, LTT Labs и Creator Warehouse. Лайнус также признался, что отклонил предложение о выкупе компании за $100 млн (причем 60% из них предлагали наличными и 40% капиталом неназванной компании, сделавшей предложение), поскольку не нуждается в деньгах.
По оценкам, состояние техноблогера составляет $85 млн и большинство средств он получает от рекламных доходов, спонсоров видео, аффилированного маркетинга и продаж товаров из собственного магазина.
Лайнус и его супруга Ивонн останутся единственными акционерами Linus Media Group. Пост CEO займет Террен Тонг – экс-руководитель NCIX (где он работал вместе с Лайнусом), а также Corsair и Dell. В то же время блогер продолжит снимать видео для Linus Media Group и перейдет на должность главного специалиста по стратегии и развитию – «глупую и вымышленную роль», как называет ее сам Лайнус.
В марте канал Linus Tech Tips, ныне имеющий более 15 млн подписчиков, был взломан криптовалютными мошенниками, однако его быстро заблокировали благодаря оперативной реакции пользователей.