The Finals – новый командный шутер в первый день показал пиковый онлайн в 165 тыс. и 69% положительных отзывов в Steam

Во время проведения церемонии The Game Awards 2023 состоялся релиз командного шутера The Finals от Embark Studios. Игра распространяется бесплатно и предлагает игрокам сразиться в турнирах на аренах, основанных на реальных локациях. Особенностью этих арен является возможность полного разрушения построек во время сражений.

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Разработчики обещают широкий арсенал средств уничтожения противников – от катаны до взрывчатки. Игроки смогут сделать индивидуальный выбор и настроить собственный стиль игры благодаря различным навыкам, широкому набору оружия и гаджетов.

Игра The Finals доступна на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Сразу после выхода она привлекла более 165 тыс. одновременных игроков в Steam. Вероятно, в вечерние часы и на выходных показатель еще увеличится.

Первые впечатления игроков от игры The Finals достаточно позитивные. На момент подготовки материала игроки оставили почти 3,5 тыс. отзывов в Steam, при этом 69% из них – положительные.