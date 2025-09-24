"Точно, как в книге": утечка со съемок "Гарри Поттера" раскрывает Вернона Дурсли в сцене за 10 лет до событий "Философского камня"

Возможно, сериал «Гарри Поттер» отклонился от книжной версии противоречивым кастом, но сюжет, согласно последним утечкам, будет вполне соответствовать замыслу Джоан Роулинг.
23 сентября в сети появились фото со съемок «Гарри Поттера» в Хартфордшире, которые демонстрируют Дэниела Ригби в роли Вернона Дурсли. Персонаж нарядно одет и держит в руках пирожное, тогда как рядом с ним мы видим мужчину в фиолетовом плаще, который от волнения не может удержаться на ногах.
Эта сцена интересна тем, что взята прямо из пролога «Философского камня», действие которого происходит в 1981 году — за 10 лет до того, как Гарри Поттер отправится в Хогвартс. Вернон прогуливается во время обеденного перерыва и замечает странно одетых людей в приподнятом настроении, где один сообщает Дурсли радостную новость о том, что Волан-де-Морт наконец-то побежден, чему должны обрадоваться даже маглы. Очевидно, этот комментарий озадачивает персонажа Ригби, но не так, как услышанный после того шепот в пекарне с упоминаниями о Гарри Поттере.
«На 100% верны книге», — написала одна фан-страница в заметке на X.
В другой публикации этого аккаунта отмечается, что странного волшебника Дедалуса Диггла, который испортил настроение Вернону, сыграл Джон Ферлонг.
Днем ранее в сети также появились кадры, на которых можно разглядеть актеров, играющих Лили и Джеймса Поттеров. Фаны предполагают, что на этот раз их предысторию расширят.
Производство первого сезона «Гарри Поттера» началось в июле, когда HBO продемонстрировал первый взгляд на Доминика Маклафлина в роли, унаследованной от Дэниела Рэдклиффа, и кадр с новым Хагридом Ника Фроста. Далее мы видели дуэт во время путешествия на Косую аллею за покупкой школьных принадлежностей, Гарри в компании с Дурслями в Лондонском зоопарке, а также семейку Уизли, направляющуюся на станцию Кингс Кросс.
Ожидается, что первый сезон сериала стартует в 2027 году и будет состоять из 8 эпизодов. Ранее Джоан Роулинг поделилась впечатлениями от сценария, а режиссер оригинальных фильмов о Гарри Поттере Крис Коламбус отреагировал на первые кадры.
Премьера сериала «Гарри Поттер» запланирована на 2027 год.
Інсайдер: серіал «Гаррі Поттер» може представити Темну Леді — жіночу версію Волдеморта
Полный актерский состав (известный на данный момент)
Главное трио детей
- Доминик Маклафлин — Гарри Поттер
- Арабелла Стэнтон Гермиона Грейнджер
- Алистер Стаут — Рон Уизли
Преподаватели
- Джон Литгоу — Албус Дамблдор
- Джанет Мактир — Минерва МакГонагалл
- Паапа Эссиеду — Северус Снейп
- Ник Фрост — Рубеус Хагрид
- Люк Таллон — Квиринус Квирелл
- Пол Уайтхаус — Аргус Филч
Среди остальных преподавателей: Уорвик Дэвис, который повторит роль профессора Флитвика из фильмов; Сирин Саба (Помона Стебль), Луиза Брили (Роланда Трюк), Брид Бреннан (мадам Помфри), Ричард Дерден (профессор Биннс), а также британско-украинская актриса Светлана Карабут, которая сыграет профессора нумерологии Септиму Вектор.
Берти Карвел появится в роли Корнелиуса Фаджа, Антон Лессер сыграет Гаррика Оливандера, а Ли Хилл — гоблина Грипхука.
Уизли, Дурсли и Малфои
- Кэтрин Паркинсон — Молли Уизли
- Грейси Кокрейн — Джинни Уизли
- Тристан и Габриэль Гарланд — Фред и Джордж Уизли
- Руари Спунер — Перси Уизли
- Дэниел Ригби — Вернон Дурсли
- Бел Паули — Петуния Дурсли
- Амос Китсон — Дадли Дурсли
- Локс Пратт — Драко Мелфой
- Джонни Флинн — Луциус Мелфой
Студенты Хогвартса
- Рори Уилмот — Невилл Долгопупс
- Аша Сутан — Анджелина Джонсон
- Сиенна Муса — Лаванда Браун
- Алессия Леони — Парвати Патил
- Лео Эрли — Шеймус Финниган
- Элайджа Ошин — Дин Томас
- Аарон Чжао — Терри Бут
- Финн Стивенс — Винсент Кребб
- Уильям Нэш — Грегори Гойл
