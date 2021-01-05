Трансляція Samsung Galaxy Unpacked 2021 з анонсом Galaxy S21 буде доступна українською мовою





Пряма трансляція онлайн-заходу відбудеться 14 січня 2021 року о 17:00 (за київським часом) на сайті Samsung.com, а також у Facebook та Instagram.

Центральне місце шоу Galaxy Unpacked 2021 відведено серії флагманських смартфонів Galaxy S21, в яку, за попередніми даними, увійдуть три моделі — базова Galaxy S21, середня Galaxy S21 Plus й топова Galaxy S21 Ultra. Якими будуть нові флагмани Samsung, ми детально розповідали в нашому вчорашньому матеріалі.

З того часу в мережі з’явились зображення топової моделі Samsung Galaxy S21 Ultra з опціональним стилусом у відповідному чохлі, а також рендери різноманітних чохлів для всієї лінійки (зібрали їх в галереї нижче).

Разом із серією Galaxy S21 очікується анонс нових TWS-навушників Galaxy Buds Pro та «розумних» маячків, які можна буде кріпити на цінні предмети з метою полегшення їх пошуку.