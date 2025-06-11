Новости Кино 11.06.2025 в 17:56 comment views icon

Трейлер хоррора «Мальчики Авраама» от сына Стивена Кинга возвращает Дракулу и Ван Хельсингов

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Трейлер хоррора «Мальчики Авраама» от сына Стивена Кинга возвращает Дракулу и Ван Хельсингов

Фильм «Мальчики Авраама: История Дракулы» (Abraham’s Boys: A Dracula Story) получил первый трейлер — это творение Джо Гилла, сына Стивена Кинга, о прошлой жизни Ван Хельсинга.

Фильм основан на рассказе «Мальчики Авраама» из сборника «Призраки 20-го века», увидевшего свет в 2004 году. Трейлер открывается сценами будничной жизни семьи Ван Хельсингов в отдаленной сельской местности. Однако быстро становится понятно, что с матерью семьи происходит что-то зловещее. Вскоре в кадре появляется вампир, напоминающий мистера Барлоу из экранизации «Салимово Логово» — культового романа Стивена Кинга.

Согласно официальному синопсису, братья Макс и Руди Ван Хельсинги растут под контролем отца, который кажется одержимым паранойей. В детстве они не понимают причин его строгости и отстраненности. Но постепенно им открывается страшная правда: их отец когда-то боролся с самим Дракулой. И с этого момента их спокойная жизнь рушится — ребятам приходится принять неожиданное и ужасное наследство, от которого уже не убежишь.

Режиссером фильма стала Наташа Кермани, а главные роли исполнили Титус Велливер, Джоселин Донахью, Джуда Макки, Аврора Перрино и Брэди Хепнер. «Мальчики Авраама: История Дракулы» выйдет в кинотеатрах 11 июля, насчет премьеры в Украине пока неизвестно. После этого фильм появится на стриминге Shudder.

Это далеко не первая экранизация произведений Джо Хилла. В 2013 году его роман «Рога» был адаптирован в кино, где главную роль сыграл Дэниел Рэдклифф. Комикс «Ключи Локков» стал популярным сериалом на Netflix, а история «Черный телефон» в 2021 году вышла на больших экранах с Итаном Хоуком в роли похитителя детей. Недавно сиквел получил трейлер, где Хоук возвращается из мира мертвых, и дату премьеры.

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Источник: Games Radar

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