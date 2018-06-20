Украинская команда Space Cossacks разрабатывает гибрид дрона и аэростата для участия в конкурсе ESA

Украинский стартап Space Cossacks занимается разработкой гибридного летающего устройства, которое представляет собой гибрид многороторного дрона и аэростата. В настоящее время команда готовится к участию в конкурсе ActInSpace Европейского Космического Агентства (ESA), где будет соревноваться за приз зрительских симпатий.

На ActInSpace команда Space Cossacks представит свою собственную разработку — Unmanned hybrid Air Platform. Это автономная гибридная воздушная платформа с уникальными характеристиками. Она включает аэростат и многороторный коптер. Шар аэростата наполняется гелием или водородом и используется для основной транспортной функции. Благодаря этому обеспечивается возможность подниматься на большую высоту и длительное время оставаться в воздухе. Как отмечают разработчики, Unmanned hybrid Air Platform способна подниматься на высоту до 5 км и находиться в полёте до 24 часов. Подъемным усилием можно манипулировать, изменяя объем аэростата. Благодаря наличию нескольких пропеллеров устройство может перемещаться и в горизонтальной плоскости. Максимальная скорость движения заявлена на уровне 72 км/ч. Управление осуществляется программным обеспечением беспилотного летательного аппарата с функцией автоматического управления или же с удалённого пункта управления. Аппарат комплектуется батареей ёмкостью 4200 мАч.

Сама платформа имеет массу 6 кг и может нести до 3 кг полезной нагрузки. Основной целью применения платформы Unmanned hybrid Air Platform называют длительную съёмку фото и видео.

Источник: uprom