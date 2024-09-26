Новости Софт 26.09.2024 в 16:25 comment views icon

Украина заняла второе место в мире по объемам оцифровки документов — 21 млн за год

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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В 2023 году украинские архивы создали более 21 млн цифровых копий документов. Это позволило им занять второе место в мире по объемам оцифровки. Об этом сообщили представители Государственной архивной службы Украины.

ТОП-10 стран по темпам оцифровки архивных документов в 2023 году выглядит следующим образом:

  1. Финляндия — 34,2 млн,
  2. Украина — более 21 млн,
  3. Германия — около 21 млн,
  4. Израиль — более 18 млн,
  5. Норвегия — 18 млн,
  6. Индия — до 15 млн,
  7. Узбекистан — 14,7 млн,
  8. Великобритания — 12,5 млн,
  9. Малайзия — более 10 млн.

Финляндия возглавляет список, но, как отметили в Укргосархиве, это включает как отсканированные традиционные документы, так и документы, созданные в цифровой форме с самого начала, поскольку с 2022 года Финляндия больше не принимает бумажные документы на хранение.

Итак, по мнению директора Украинского научно-исследовательского института архивного дела и документоведения Виталия Скальского, Украина является мировым лидером по темпам оцифровки архивных документов.

В дальнейшем темпы оцифровки документов планируется еще увеличить.

«В прошлом году система украинских архивов оцифровала более 21 миллиона листов документов. Это в 17,5 раз больше, чем до 2019 года. Мы наблюдаем геометрический рост темпов оцифровки украинских архивов. Несмотря на войну и системные отключения электроэнергии в архивных учреждениях, мы планируем в этом году оцифровать не менее 30 миллионов копий документов», — заявил председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

Посмотреть все оцифрованные архивные документы можно на Межархивном поисковом портале, на сайтах государственных архивов и в читальных залах архивов.

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Источник: Укринформ

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