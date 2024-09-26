Украина заняла второе место в мире по объемам оцифровки документов — 21 млн за год

В 2023 году украинские архивы создали более 21 млн цифровых копий документов. Это позволило им занять второе место в мире по объемам оцифровки. Об этом сообщили представители Государственной архивной службы Украины.

ТОП-10 стран по темпам оцифровки архивных документов в 2023 году выглядит следующим образом:

Финляндия — 34,2 млн, Украина — более 21 млн, Германия — около 21 млн, Израиль — более 18 млн, Норвегия — 18 млн, Индия — до 15 млн, Узбекистан — 14,7 млн, Великобритания — 12,5 млн, Малайзия — более 10 млн.

Финляндия возглавляет список, но, как отметили в Укргосархиве, это включает как отсканированные традиционные документы, так и документы, созданные в цифровой форме с самого начала, поскольку с 2022 года Финляндия больше не принимает бумажные документы на хранение.

Итак, по мнению директора Украинского научно-исследовательского института архивного дела и документоведения Виталия Скальского, Украина является мировым лидером по темпам оцифровки архивных документов.

В дальнейшем темпы оцифровки документов планируется еще увеличить.

«В прошлом году система украинских архивов оцифровала более 21 миллиона листов документов. Это в 17,5 раз больше, чем до 2019 года. Мы наблюдаем геометрический рост темпов оцифровки украинских архивов. Несмотря на войну и системные отключения электроэнергии в архивных учреждениях, мы планируем в этом году оцифровать не менее 30 миллионов копий документов», — заявил председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

Посмотреть все оцифрованные архивные документы можно на Межархивном поисковом портале, на сайтах государственных архивов и в читальных залах архивов.

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Источник: Укринформ

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