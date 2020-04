В Epic Games Store бесплатно раздают игры Just Cause 4 и Wheels of Aurelia, а в Humble Bundle – Manual Samuel

Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил для своих пользователей очередную бесплатную раздачу игр. На этой неделе предлагается возможность получить проекты Just Cause 4 и Wheels of Aurelia.

Just Cause 4 – это приключенческий боевик, выпущенный студией Avalanche Studios в декабре 2018 года. Игра является продолжение третьей части и рассказывает о независимом агенте Рико Родригесе, который пытается любой ценой выяснить правду о своём прошлом. Для этого он направляется в вымышленную южноамериканскую страну под названием Солис. В процессе прохождения Just Cause 4 игроку предстоит сражаться с организацией «Чёрная рука», которая состоит из сильных и хорошо вооружённых солдат, попутно выясняя информацию о прошлом Рико Родригеса и его отца. Игрок получит доступ к открытому миру-песочнице и получит доступ к огромному количеству оружия, транспорта и снаряжения.

Получить бесплатно игру Just Cause 4 можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса.

Wheels of Aurelia – это инди-игра в жанре визуальной новеллы с элементами аркады. Действия игры происходят в Италии 70-х годов XX века. Главная героиня, девушка Лелла, отправляется в путешествие по дорогам западного побережья страны. Здесь игрок ждут нелегальные гонки, погони, встречи в необычными персонажами. И всё это на фоне живописных мест знаменитой Аврелиевой дороги. Попутно предстоит узнавать историю загадочного прошлого героини.

Игра Wheels of Aurelia бесплатно раздаётся по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса. Раздача обоих проектов будет проходить до вечера 23 апреля 2020 года.

Кроме того, в сервисе Humble Bundle проходит бесплатная раздача игры Manual Samuel. Она рассказывает о приключениях Самюэля, который преследовал свою обезумевшую подругу, по пути попал под грузовик и оказался в аду. После сделки со Смертью он получил шанс вернуться обратно в мир живых, но для этого ещё нужно будет немало потрудиться, выполняя поручения костлявой старухи с косой. В проекте доступны одиночная игра и кооперативный режим.

Раздача игры Manual Samuel будет проходить до вечера 19 апреля. Получить игру можно по следующему адресу. Пользователю будет предоставлен код, который необходимо активировать в сервисе Steam. Срок действия кода ограничен, так что его нужно будет активировать до 23 апреля.