В этом году будут разработаны первые электронные учебники и курсы дистанционного обучения для украинских школьников

Концепция реформирования общего среднего образования в Украине предусматривает внедрение современной образовательной среды, в частности электронной. В течение 2018 года должна быть создана национальная цифровая платформа, осуществлена ​​разработка первых электронных учебников, курсов дистанционного обучения для школьников и повышения квалификации для учителей. Об этом заявляет пресс-служб Министерства образования.

Сейчас ситуация в Украине такова, что на бумажные учебники в бюджете на 2018 год предусмотрено 732 млн грн, а на электронные — только 40,9 млн грн. Согласно данным Института образовательной аналитики, из 16 тыс. учреждений среднего образования в стране только 5,6 тыс. или 34% имеют более 20 компьютеров.

«Вместе с тем, согласно новому Закону «Об образовании» государство обязуется безвозмездно обеспечить учебниками, в том числе электронными, всех школьников и учителей. В этом плане очень важны два аспекта: во-первых, современный цифровой контент и его качество, во-вторых, национальная цифровая платформа, которая должна стать многофункциональным и гибким инструментом для внедрения е-learning. Мы начинаем развитие цифрового образования в Украине — создается национальная образовательная платформа и е-учебники, но нам нужна помощь. В частности, мы приглашаем к сотрудничеству программистов и представителей бизнеса. Современные технологии в школе будут мотивировать детей к учёбе и формировать практические навыки и компетенции», — отметила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Текущий размер рынка электронного образовательного контента является незначительным и составляет всего 14,1 млн грн. При этом из 3,9 млн учащихся учреждений среднего образования лишь 176 тыс. человек являются пользователями электронных образовательных услуг. Считается, что стимулом к ​​развитию рынка цифрового образовательного контента может стать государственный заказ и модель его закупки государством, подобно традиционным рынкам образовательных материалов.

Эксперты «Офиса эффективного регулирования BRDO» вместе со специалистами МОН и Института модернизации содержания образования уже разработали ряд нормативных актов, призванных стать первым шагом для внедрения цифровой образования. В частности, Положение об электронном учебнике и Постановление КМУ «О национальной электронной платформе», уже прошли общественное обсуждение и в настоящее время находятся на этапе утверждения.

Источник: uprom