В Newegg вывесили ценники на видеокарты NVIDIA RTX 4090 – многие доступны за рекомендованные $1599 рекорд равен $1999

В американском интернет-магазине Newegg теперь можно увидеть цены первых видеокарт NVIDIA RTX 4090. Компания назвала рекомендованной ценой для этой карты $1599 и за такие деньги в ассортименте действительно есть несколько экземпляров – например, MSI Gaming Trio, Gigabyte Windforce или ASUS TUF Gaming. Также присутсвуют и значительно более дорогие экземпляры: максимальная стоимость $1999 у модели ASUS ROG NVIDIA GeForce RTX 4090 OC Edition.

За дополнительные $50-$150 можно найти разогнанные модели, такие как MSI SUPRIM Liquid X с жидкостным охлаждением ($1749). Цена некоторых моделей, таких, как Gigabyte Gaming и Gigabyte AORUS Master пока неизвестна, хотя они тоже представлены на сайте.

Открывшаяся на Newegg ценовая картина позволяет судить о о реалиях рынка видеокарт в ближайшее время. В октябре к графическим адаптерам NVIDIA в торговых сетях присоединятся карты Arc A770 от Intel, которые обещают конкуренцию в нижнем ценовом диапазоне. В ноябре на рынок выйдут видеокарты AMD Radeon RX 7000 и младшие RTX от NVIDIA.

C одной стороны, добавление нового игрока в лице Intel должно сыграть на общее снижение цен, с другой находится удорожание производства чипов и рост видеокарт в цене, что предлагает NVIDIA. К концу 2022 года мы можем увидеть в продаже большинство новых моделей всех трех производителей.

Источник: VideoCardz