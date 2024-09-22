«В потерянных землях» — первый взгляд на экранизацию темного фэнтези Джорджа Мартина с «ведьмой» Милой Йовович

«В потерянных землях» снят по одноименному рассказу создателя «Игры престолов» Джорджа Мартина в жанре темного фэнтези.

«В центре сюжета могущественная ведьма Серая Элис, которая вместе со своим проводником Бойсом по приказу королевы отправляется в призрачную пустыню Потерянных земель, где вступает в противостояние с демонами и людьми».

Роль Элис взяла на себя Мила Йовович, которая воссоединилась на съемочной площадке со своим мужем, режиссером «Обители зла» Полом Андерсоном, тогда как проводника ведьмы сыграл Дэйв Батиста.

Сценарий к фильму «В потерянных землях» адаптировали Константин Вернер и сам Андерсон. Режиссер отмечает, что лента будет иметь «уникальный визуальный стиль и повествование, с использованием передовых технологий, которые перенесут историю на большой экран».

Ожидается, что «В потерянных землях» дебютирует в кинотеатрах в 2025 году.

Кинематографическая вселенная Джорджа Мартина чем дальше, тем становится все больше (хотя «В потерянных землях» не относится к вселенной хитовой «Игры престолов»). Сейчас в разработке находятся следующие сезоны «Дома дракона», завершены съемки «Рыцаря семи королевств», пишется сценарий к сериалу об Эйгоне «Завоевателе» Таргариене и возвращено в работу ранее отмененный «10 000 кораблей».

Ранее писатель заявлял, что ему в этом году не хватило времени на работу над книгой «Ветры зимы» (шестой роман серии «Песнь льда и пламени») именно из-за чрезмерной вовлеченности в телевизионные проекты.

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Источник: Deadline, Collider