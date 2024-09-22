Новости Кино 22.09.2024 в 20:20 comment views icon

«В потерянных землях» — первый взгляд на экранизацию темного фэнтези Джорджа Мартина с «ведьмой» Милой Йовович

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«В потерянных землях» снят по одноименному рассказу создателя «Игры престолов» Джорджа Мартина в жанре темного фэнтези.

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«В центре сюжета могущественная ведьма Серая Элис, которая вместе со своим проводником Бойсом по приказу королевы отправляется в призрачную пустыню Потерянных земель, где вступает в противостояние с демонами и людьми».

Роль Элис взяла на себя Мила Йовович, которая воссоединилась на съемочной площадке со своим мужем, режиссером «Обители зла» Полом Андерсоном, тогда как проводника ведьмы сыграл Дэйв Батиста.

Перший кадр фільму «У втрачених землях» (ймовірно, найближчим часом слід очікувати й на трейлер)
Первый кадр фильма «В потерянных землях» (вероятно, в ближайшее время следует ожидать и трейлер)

Сценарий к фильму «В потерянных землях» адаптировали Константин Вернер и сам Андерсон. Режиссер отмечает, что лента будет иметь «уникальный визуальный стиль и повествование, с использованием передовых технологий, которые перенесут историю на большой экран».

Ожидается, что «В потерянных землях» дебютирует в кинотеатрах в 2025 году.

Кинематографическая вселенная Джорджа Мартина чем дальше, тем становится все больше (хотя «В потерянных землях» не относится к вселенной хитовой «Игры престолов»). Сейчас в разработке находятся следующие сезоны «Дома дракона», завершены съемки «Рыцаря семи королевств», пишется сценарий к сериалу об Эйгоне «Завоевателе» Таргариене и возвращено в работу ранее отмененный «10 000 кораблей».

Ранее писатель заявлял, что ему в этом году не хватило времени на работу над книгой «Ветры зимы» (шестой роман серии «Песнь льда и пламени») именно из-за чрезмерной вовлеченности в телевизионные проекты.

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Источник: Deadline, Collider

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