В Украину едет новая партия Starlink — SpaceX включила режим Роуминга, чтобы терминалы можно было использовать при передвижении в автомобилях

В Украину уже следует новая партия приемных терминалов для спутникового интернета Starlink от SpaceX. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

В Украине спутниковый интернет Starlink официально заработал 26 февраля — это произошло после того, как министр цифровой трансформации Михаил Федорова официально обратился в Твиттер к основателю SpaceX Илону Маску с соответствующей просьбой. Также Илон Маск пообещал, что вскоре Украина получит тарелки для приема сигнала и уже 28 февраля в Украину прибыла первая партия терминалов.

Достоверно известно, что один из терминалов использует Минцифра, а еще один в свое распоряжение получила «Укрзалізниця».

Илон Маск в очередной раз откликнулся на обращение Михаила Федорова и распорядился включить мобильный роуминг, чтобы можно было поддерживать сигнал во время движения транспорта (например, в автомобиле). Также команда SpaceX обновила программное обеспечение для снижения потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя.

В то же время, Илон Маск предупредил, что поскольку Starlink остается единственной нероссийской системой связи, которая продолжает работать в отдельных частях Украины, существует высокая вероятность стать целью для российских оккупантов.

В октябре 2021 года глобальный спутниковый интернет Starlink вышел из фазы открытого бета-тестирования, которое длилось с октября 2020 года — услугой по состоянию на середину ноября пользовалось около 140 тысяч пользователей в 20+ странах и еще более 750 тыс. находились в очереди на очереди. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепление и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу – 99 долларов в месяц. Скорость в сети Starlink варьируется от 100 до 400 Мбит/с, а в отдаленной перспективе SpaceX планирует обеспечивать 10 Гбит/с.

Только вчера SpaceX запустила очередную партию из 47 интернет-спутников Starlink, а Илон Маск «отстегал» Дмитрия Рогозина из «Роскосмоса» «американской метлой».