На что способна бета-версия полнофункционального автопилота Tesla [Видео]

20 октября Tesla, как известно, приступила к бета-тестированию следующего крупного обновления Full Self-Driving (FSD), которое должно прокачать фирменную систему Autopilot с нынешнего второго до наивысшего пятого уровня, тем самым обеспечив автомобилям компании давно обещанную возможность передвигаться самостоятельно без какой-либо помощи водителя. Пока новый Autopilot доступен лишь отдельным владельцам электромобилей Tesla в США, но в соцсетях уже можно найти массу восторженных отзывов и роликов с демонстрацией возможностей системы.

Напомним, аппаратная часть Autopilot, кроме компьютера FSD, отвечающего за обработку всех данных, включает восемь камер, которые создают панорамную картинку вокруг автомобиля (вот здесь есть 360-градусное видео поездки «глазами автопилота» электромобиля Tesla), 12 ультразвуковых датчиков, вычисляющих расстояние до препятствия, и радар, установленный в носовой части. С 2016 года все автомобили Tesla, включая младшую версию Model 3, оснащаются вышеперечисленными компонентами. Ранее глава Tesla Илон Маск неоднократно говорил, что лидары (лазерные 3D-сканеры, позволяющие обнаруживать предметы и определять расстояние до них) — дорогостоящая и ненужная для автономных машин технология. В отличие от Waymo и других компаний, которые в этом вопросе полагаются на лидары и HD-картографию, Tesla опирается на компьютерное (машинное) зрение. Мы подробнее рассказывали об этом здесь. Если вкратце: систему Tesla легче масштабировать на большой парк автомобилей, тогда как картографический подход, требующий постоянного отслеживания малейших изменений, сопряжен с большими затратами и является «немасштабируемым».

Мы выбрали несколько роликов с демонстрацией того, насколько детализировано новый автопилот Tesla «видит» все вокруг (видно на центральном дисплее) и реагирует на различные дорожные ситуации. Ролики демонстрируют работу системы нового поколения в дневное и ночное время — на этих видео можно увидеть, как машины Tesla самостоятельно передвигаются по скоростным автомагистралям и дорогам в пределах города, автоматически притормаживая и ускорясь, перестраиваясь из одного ряда в другой для выполнения поворота/съезда и проезжают перекрестки, останавливаясь на красный сигнал светофора. И хотя в некоторых случаях система еще может совершать ошибки (например, как в этой ситуации), в большинстве случаев она показывает себя безукоризненно. И это впечатляет, учитывая, что это бета-версия. Собственно, несколько наглядных примеров:

Footage captured earlier of a right turn with oncoming traffic, immediately changing lanes to prepare for a left turn.@teslaownersSV @tesla_raj #FSDBeta #FSD pic.twitter.com/JKtEyWqoi1 — The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) October 23, 2020

Overly cautious at a roundabout… I didn’t have to interact until the end of the process. Not bad for the first attempt! Go FSD BETA! pic.twitter.com/3gPkztUWgY — Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020

The future is coming… FSD BETA is here, I hope @Tesla makes progress to get this out to more people soon! Full intersection rendering on the DEV UI is incredible. I didn’t have any interaction other than modifying my following distance. pic.twitter.com/eKhvmPsAt2 — Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020

К слову, с 27 октября пакет Full Self-Driving снова подорожает. В последний раз цена повышалась в июле на $1000 (до $8000). На сей раз подорожание составит 25% ($2000) — пока только для жителей США. По мере распространения бета-теста на другие страны аналогичное повышение произойдет и там (с таким же недельным интервалом).

Price change is pushed to Thursday next week. Applies only to US for now. One week clock will start in other countries as beta is released. FSD monthly rental will also be available sometime next year. — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2020

Более широкий бета-тест нового автопилота должен стартовать в ближайшие недели, а запуск финальной версии в США намечен на середину декабря.

Недавние утечки указывали, что Tesla разрабатывает процессор для платформы следующего поколения HW 4.0, а также параллельно готовится к переходу на суперкомпьютер Dojo экзафлопсного класса, способный обрабатывать огромные потоки визуальных данных, которые стремительно растут вместе с парком автомобилей, и эффективнее обучать машины. К слову, к настоящему моменту автомобили компании с включенным автопилотом суммарно наездили по дорогам общего пользования уже более 3 млрд миль. Кроме того, буквально на днях появились сообщения, что Tesla планирует обновить нынешний радар, заменив его на улучшенную модель «4D» с увеличенной вдвое дальностью обнаружения. Судя по всему, это и есть то самое обновление Tesla Autopilot 4D, о котором Маск говорил в июле.

Как мы неоднократно отмечали, именно от внедрения полного Full Self-Driving (речь о том самом пакете «feature complete» Full Self-Driving, подробнее мы рассказывали о нем в этой заметке) будет зависеть запуск обещанного сервиса роботакси Tesla Network с 1 млн самостоятельно передвигающихся автомобилей, который компания изначально планировала запустить в 2020 году.

По изначальной задумке, на первом этапе сервис Robotaxi будет работать со страхующими водителями. По итогам тестирования Tesla планирует получить необходимые данные для разработки модели полностью автономной службы и обратиться к регулятору для получения соответствующей лицензии. Маск ранее осторожно говорил, что рассчитывает достичь некоторых из целей в 2021 году.

Остается надеяться, что в конечном итоге у Tesla все получится, и казусы с ошибочным принятием флагов на заправке за светофор, а также фатальные ошибки, ведущие к столкновению с отбойником на проблемных участках (разбор ниже), останутся далеко в прошлом.