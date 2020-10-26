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На что способна бета-версия полнофункционального автопилота Tesla [Видео]

На что способна бета-версия полнофункционального автопилота Tesla [Видео]

На что способна бета-версия полнофункционального автопилота Tesla [Видео]


20 октября Tesla, как известно, приступила к бета-тестированию следующего крупного обновления Full Self-Driving (FSD), которое должно прокачать фирменную систему Autopilot с нынешнего второго до наивысшего пятого уровня, тем самым обеспечив автомобилям компании давно обещанную возможность передвигаться самостоятельно без какой-либо помощи водителя. Пока новый Autopilot доступен лишь отдельным владельцам электромобилей Tesla в США, но в соцсетях уже можно найти массу восторженных отзывов и роликов с демонстрацией возможностей системы.

Напомним, аппаратная часть Autopilot, кроме компьютера FSD, отвечающего за обработку всех данных, включает восемь камер, которые создают панорамную картинку вокруг автомобиля (вот здесь есть 360-градусное видео поездки «глазами автопилота» электромобиля Tesla), 12 ультразвуковых датчиков, вычисляющих расстояние до препятствия, и радар, установленный в носовой части. С 2016 года все автомобили Tesla, включая младшую версию Model 3, оснащаются вышеперечисленными компонентами. Ранее глава Tesla Илон Маск неоднократно говорил, что лидары (лазерные 3D-сканеры, позволяющие обнаруживать предметы и определять расстояние до них) — дорогостоящая и ненужная для автономных машин технология. В отличие от Waymo и других компаний, которые в этом вопросе полагаются на лидары и HD-картографию, Tesla опирается на компьютерное (машинное) зрение. Мы подробнее рассказывали об этом здесь. Если вкратце: систему Tesla легче масштабировать на большой парк автомобилей, тогда как картографический подход, требующий постоянного отслеживания малейших изменений, сопряжен с большими затратами и является «немасштабируемым».

Мы выбрали несколько роликов с демонстрацией того, насколько детализировано новый автопилот Tesla «видит» все вокруг (видно на центральном дисплее) и реагирует на различные дорожные ситуации. Ролики демонстрируют работу системы нового поколения в дневное и ночное время — на этих видео можно увидеть, как машины Tesla самостоятельно передвигаются по скоростным автомагистралям и дорогам в пределах города, автоматически притормаживая и ускорясь, перестраиваясь из одного ряда в другой для выполнения поворота/съезда и проезжают перекрестки, останавливаясь на красный сигнал светофора. И хотя в некоторых случаях система еще может совершать ошибки (например, как в этой ситуации), в большинстве случаев она показывает себя безукоризненно. И это впечатляет, учитывая, что это бета-версия. Собственно, несколько наглядных примеров:

К слову, с 27 октября пакет Full Self-Driving снова подорожает. В последний раз цена повышалась в июле на $1000 (до $8000). На сей раз подорожание составит 25% ($2000) — пока только для жителей США. По мере распространения бета-теста на другие страны аналогичное повышение произойдет и там (с таким же недельным интервалом).

Более широкий бета-тест нового автопилота должен стартовать в ближайшие недели, а запуск финальной версии в США намечен на середину декабря.

Недавние утечки указывали, что Tesla разрабатывает процессор для платформы следующего поколения HW 4.0, а также параллельно готовится к переходу на суперкомпьютер Dojo экзафлопсного класса, способный обрабатывать огромные потоки визуальных данных, которые стремительно растут вместе с парком автомобилей, и эффективнее обучать машины. К слову, к настоящему моменту автомобили компании с включенным автопилотом суммарно наездили по дорогам общего пользования уже более 3 млрд миль. Кроме того, буквально на днях появились сообщения, что Tesla планирует обновить нынешний радар, заменив его на улучшенную модель «4D» с увеличенной вдвое дальностью обнаружения. Судя по всему, это и есть то самое обновление Tesla Autopilot 4D, о котором Маск говорил в июле.

Как мы неоднократно отмечали, именно от внедрения полного Full Self-Driving (речь о том самом пакете «feature complete» Full Self-Driving, подробнее мы рассказывали о нем в этой заметке) будет зависеть запуск обещанного сервиса роботакси Tesla Network с 1 млн самостоятельно передвигающихся автомобилей, который компания изначально планировала запустить в 2020 году.

По изначальной задумке, на первом этапе сервис Robotaxi будет работать со страхующими водителями. По итогам тестирования Tesla планирует получить необходимые данные для разработки модели полностью автономной службы и обратиться к регулятору для получения соответствующей лицензии. Маск ранее осторожно говорил, что рассчитывает достичь некоторых из целей в 2021 году.

Остается надеяться, что в конечном итоге у Tesla все получится, и казусы с ошибочным принятием флагов на заправке за светофор, а также фатальные ошибки, ведущие к столкновению с отбойником на проблемных участках (разбор ниже), останутся далеко в прошлом.

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