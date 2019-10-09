Видеокарты Intel Xe получат аппаратную поддержку трассировки лучей и режим 1080p/60 FPS





Как известно, с приходом Раджи Кодури (Raja Koduri) Intel приступила к работе над новой архитектурой графических процессоров Xe, которая должна быть представлена в июне 2020 года. Об этом намекнул сам Кодури, опубликовав в твиттере фотографию электромобиля Tesla Model X с надписью на его номерном знаке «ThinkXE». Предполагается, что будущие GPU Intel Xe будут включать несколько моделей, начиная от интегрированных решений для ноутбуков начального уровня и заканчивая дискретными видеокартами для игр и графическими ускорителями для центров обработки данных. Новые видеокарты, как ожидается, выйдут в тандеме с 7-нм технологическим процессом Intel, некоторые из них получат поддержку трассировки лучей.

Интегрированные iGPU Mobility Xe на архитектуре Gen12 предложат вдвое большую производительность, чем iGPU Gen11. Это позволит играть в популярные игры в разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду на многих устройствах. Об этом на конференции Intel Developer Conference 2019 подробно рассказал технический директор Intel Кеничиро Ясу (Kenichiro Yasu). Кроме того, видеокарты Intel Xe получат аппаратную поддержку трассировки лучей, но она, похоже, будет ограничена только дискретными моделями.

Надежды на видеокарты Intel Xe очень большие, и с каждой новой информацией ставки повышаются. Появление нового игрока должно изменить расклад сил, но Intel придётся присоединиться к эре трассировки лучей в играх, если она хочет конкурировать на рынке высокопроизводительных графических процессоров.

Источник: Tomshardware