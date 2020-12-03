Владельцы iPhone 12 жалуются на потерю связи в сетях 4G и 5G, Apple расследует ситуацию





С конца октября на форумах Apple начали появляться сообщения о том, что новые смартфоны серии iPhone 12 теряют подключение к мобильным сетям 4G и 5G.

На данную проблему пожаловалось уже несколько сотен владельцев iPhone 12. Судя по всему, она распространена среди всех четырёх моделей этой серии. Чаще всего данная проблема происходит с пользователями операторов Verizon и AT&T. Тем не менее, клиенты T-Mobile тоже сталкиваются с потерей подключения к мобильной сети.

Специально для этой проблемы была создана отдельная ветка на ресурсе Reddit. В ней владельцы iPhone 12 уточняют, что в основном потеря связи происходит, когда они перемещаются на машине. На данный момент предлагается следующий обходной путь временного решения данной проблемы – включить и снова выключить режим полета.

Один из комментаторов сообщил, что ему удалось связаться с одним из руководителей Apple отдела по связям с общественностью, и он подтвердил, что компания знает об этой проблеме и в настоящее время занимается расследованием ситуации.

Источник: gsmarena