Владелец "каменной" Asus RTX 5080 получил настоящую видеокарту и сделал памятное тату с камнями

Пользователь Reddit, которому «посчастливилось» получить строительные материалы вместо Asus TUF Gaming RTX 5080, все же добился замены. Но оставил память о приключении на своем теле.

Ранее ITC.ua писал о коробку с камнями вместо видеокарты за $1200, которая поступила одному из покупателей американского Best Buy. Такие истории иногда не имеют продолжения, но на этот раз автор обновил свой пост и сообщил о хеппи-энде. Напомним, в ноябре служба поддержки клиентов платформы не предложила покупателю возврат средств или замену: исследование проблемы длилось всего 7 минут перед отказом.

Пострадавший посетил отделение Best Buy, подал жалобу в Бюро по улучшению деловой практики, начал процесс возврата средств на кредитную карту и подал заявление в полицию. Ключевое доказательство появилось благодаря системе отслеживания службы доставки FedEx. Где-то во время транспортировки вес посылки увеличился примерно на 1,3 кг. Узнав об изменении веса, Best Buy согласился на возмещение покупки.

«Конечно, это была победа, но теперь, когда эта карта больше не продается, у меня нет лишних 300-400 долларов, особенно с учетом приближающихся праздников. Поэтому я поднял этот вопрос, и представитель, который помог мне, сравнял цену с моей первоначальной покупкой и устроил доставку в мой местный магазин, и я наконец получил свою 5080 16 декабря», — пишет GnarDead.

Эта длительная история, очевидно, произвела глубокое впечатление на владельца — он сообщает, что его девушка сделала ему памятное тату на ноге. На нем изображены три камня, больший из которых имеет логотип Asus TUF.

Tom’s Hardware настойчиво советует заказывать такие дорогие покупки в местный физический магазин с самовывозом, чтобы иметь возможность проверить посылку. Обычно американцы заказывают доставку на дом, которая не предусматривает вручения в руки — пакет просто оставляют у двери.