Владелец "каменной" Asus RTX 5080 получил настоящую видеокарту и сделал памятное тату с камнями

Пользователь Reddit, которому «посчастливилось» получить строительные материалы вместо Asus TUF Gaming RTX 5080, все же добился замены. Но оставил память о приключении на своем теле.
Ранее ITC.ua писал о коробку с камнями вместо видеокарты за $1200, которая поступила одному из покупателей американского Best Buy. Такие истории иногда не имеют продолжения, но на этот раз автор обновил свой пост и сообщил о хеппи-энде. Напомним, в ноябре служба поддержки клиентов платформы не предложила покупателю возврат средств или замену: исследование проблемы длилось всего 7 минут перед отказом.
Пострадавший посетил отделение Best Buy, подал жалобу в Бюро по улучшению деловой практики, начал процесс возврата средств на кредитную карту и подал заявление в полицию. Ключевое доказательство появилось благодаря системе отслеживания службы доставки FedEx. Где-то во время транспортировки вес посылки увеличился примерно на 1,3 кг. Узнав об изменении веса, Best Buy согласился на возмещение покупки.
Гоп-стоп ритейл: покупателя попросили доплатить за NVIDIA RTX 5080, уже оплаченную и доставленную
«Конечно, это была победа, но теперь, когда эта карта больше не продается, у меня нет лишних 300-400 долларов, особенно с учетом приближающихся праздников. Поэтому я поднял этот вопрос, и представитель, который помог мне, сравнял цену с моей первоначальной покупкой и устроил доставку в мой местный магазин, и я наконец получил свою 5080 16 декабря», — пишет GnarDead.
Эта длительная история, очевидно, произвела глубокое впечатление на владельца — он сообщает, что его девушка сделала ему памятное тату на ноге. На нем изображены три камня, больший из которых имеет логотип Asus TUF.
Tom’s Hardware настойчиво советует заказывать такие дорогие покупки в местный физический магазин с самовывозом, чтобы иметь возможность проверить посылку. Обычно американцы заказывают доставку на дом, которая не предусматривает вручения в руки — пакет просто оставляют у двери.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: