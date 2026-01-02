Новости Устройства 02.01.2026 comment views icon

Владелец "каменной" Asus RTX 5080 получил настоящую видеокарту и сделал памятное тату с камнями

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Власник “кам’яної” Asus RTX 5080 отримав справжню відеокарту та зробив пам’ятне тату з камінцями

Пользователь Reddit, которому «посчастливилось» получить строительные материалы вместо Asus TUF Gaming RTX 5080, все же добился замены. Но оставил память о приключении на своем теле.

Ранее ITC.ua писал о коробку с камнями вместо видеокарты за $1200, которая поступила одному из покупателей американского Best Buy. Такие истории иногда не имеют продолжения, но на этот раз автор обновил свой пост и сообщил о хеппи-энде. Напомним, в ноябре служба поддержки клиентов платформы не предложила покупателю возврат средств или замену: исследование проблемы длилось всего 7 минут перед отказом.

Пострадавший посетил отделение Best Buy, подал жалобу в Бюро по улучшению деловой практики, начал процесс возврата средств на кредитную карту и подал заявление в полицию. Ключевое доказательство появилось благодаря системе отслеживания службы доставки FedEx. Где-то во время транспортировки вес посылки увеличился примерно на 1,3 кг. Узнав об изменении веса, Best Buy согласился на возмещение покупки.

Гоп-стоп ритейл: покупателя попросили доплатить за NVIDIA RTX 5080, уже оплаченную и доставленную

«Конечно, это была победа, но теперь, когда эта карта больше не продается, у меня нет лишних 300-400 долларов, особенно с учетом приближающихся праздников. Поэтому я поднял этот вопрос, и представитель, который помог мне, сравнял цену с моей первоначальной покупкой и устроил доставку в мой местный магазин, и я наконец получил свою 5080 16 декабря», — пишет GnarDead.

Эта длительная история, очевидно, произвела глубокое впечатление на владельца — он сообщает, что его девушка сделала ему памятное тату на ноге. На нем изображены три камня, больший из которых имеет логотип Asus TUF.

Власник “кам’яної” Asus RTX 5080 отримав справжню відеокарту та зробив пам’ятне тату з камінцями
Несколько напоминает звездочки сбитых самолетов на фюзеляже истребителя / Reddit, GnarDead

Tom’s Hardware настойчиво советует заказывать такие дорогие покупки в местный физический магазин с самовывозом, чтобы иметь возможность проверить посылку. Обычно американцы заказывают доставку на дом, которая не предусматривает вручения в руки — пакет просто оставляют у двери.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Объяснительная бригада от AMD: USB-C жив, Windows 10 не забыта, RDNA2 еще не списали
Кажется, через нее курили: ютубер восстановил видеокарту Asus GeForce 9800 GT, забитую смолами и табаком
Собирайте ПК быстрее: память DDR5 будет дорожать на 30-50% ежеквартально
Два двойных башенных кулера CPU на NVIDIA RTX 2060 снизили температуру на 35°C — новый мод TrashBench
Этот комплект памяти DDR5 стоит больше, чем спортивное авто
Gigabyte представила материнскую плату AM5 со встроенным 5" дисплеем
Рынок компонентов ПК 2025 Q3: AMD наращивает долю процессоров и дискретных видеокарт
"NVIDIA хочет сжечь мой дом": компания отказалась заменить RTX 5090 FE со сломанным фиксатором кабеля
Настоящий пожар: кабель NVIDIA RTX 5090 сгорел дотла
Четыре RTX 5090 и два БП по 2400 Вт: энтузиаст собрал сверхмощный ПК, но не играет на нем
"Нова пошта" повышает тарифы с 1 декабря: доставка по Украине обойдется на ₴10-20 дороже
AMD повысила цены на процессоры и видеокарты: от +$20 и выше
Новые AMD Ryzen 7 9700X3D, Ryzen AI MAX+ 388 и 392 с полноценной Radeon 8060S замечены в PassMark
Asus призывает как можно быстрее обновить ПО компьютеров и роутеров из-за опасной уязвимости
Дефицит памяти: карты microSD большой емкости исчезли в Японии
NVIDIA вернула поддержку PhysX в видеокарты RTX 50
Пользователи напуганы быстрым износом SSD — драйверы AMD постоянно перезаписывают журналы
GPU Xe3 в процессорах Intel Panther Lake показали производительность как у мобильной RTX 3050 Ti, — Geekbench
Unreal Engine 5.7 идет в правильном направлении — тест показал на 25% лучшую производительность
AMD готовит до 288 МБ 3D V-Cache на процессорах Zen 6 — ответ на кэш bLLC в Intel Nova Lake
NVIDIA не будет поставлять видеопамять партнерам — это выбьет с рынка небольших производителей видеокарт
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить