«Воля» в итоге может перейти в собственность мексиканского миллиардера Карлоса Слима
Впервые о том, что компанию «Волю» – одного из крупнейших провайдеров кабельного ТВ и интернета – готовят к продаже, мы узнали еще в конце прошлого года. Изначально в качестве покупателя называли структуру, за которой стоят бывший глава администрации президента и экс-владелец медиа-холдинга УМХ Борис Ложкин и бывший министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. Затем стало известно об интересе к этим активам со стороны турецкого телеком-холдинга Turkcell, которому принадлежит третий по величине абонбазы мобильный оператор Украины lifecell. Теперь же вырисовался еще один претендент на покупку «Воли» – крупный бизнесмен Карлос Слим из Мексики. Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на неназванные источники на телеком-рынке.
Сообщается, что сейчас в компании проходит due diligence – процедура объективной оценки активов, включающая всесторонний анализ деятельности компании и комплексную проверку ее финансового состояния. Обсуждаемая сумма сделки – $112 млн.
На какой стадии находятся переговоры и насколько высока вероятность заключения сделки, увы, не говорится. Но, как правило, в случае успеха официальное объявление сделки происходит очень скоро после появления первых слухов.
Источник: liga.net
- «Воля» обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 34 городах Украины, компания входит в ТОП-3 украинских интернет-провайдеров с абонентской базой В 670 000 человек. Основными акционерами «Воли» являются фонды Providence Equity Partners (34,92%), Sigma Bleyzer (15,3%), ЕБРР (11,7%).
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- Карлос Слим – мексиканский бизнесмен ливанского происхождения, который с 2010 по 2013 год возглавлял рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes. Его финансовое состояние основано на коммуникационной индустрии. В 2014 году он выкупил акции группы компаний Austria Telekom, в которую входят ряд операторов Европы, в том числе Velcom в Беларуси.