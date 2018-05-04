«Воля» в итоге может перейти в собственность мексиканского миллиардера Карлоса Слима

Впервые о том, что компанию «Волю» – одного из крупнейших провайдеров кабельного ТВ и интернета – готовят к продаже, мы узнали еще в конце прошлого года. Изначально в качестве покупателя называли структуру, за которой стоят бывший глава администрации президента и экс-владелец медиа-холдинга УМХ Борис Ложкин и бывший министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. Затем стало известно об интересе к этим активам со стороны турецкого телеком-холдинга Turkcell, которому принадлежит третий по величине абонбазы мобильный оператор Украины lifecell. Теперь же вырисовался еще один претендент на покупку «Воли» – крупный бизнесмен Карлос Слим из Мексики. Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на неназванные источники на телеком-рынке.

Сообщается, что сейчас в компании проходит due diligence – процедура объективной оценки активов, включающая всесторонний анализ деятельности компании и комплексную проверку ее финансового состояния. Обсуждаемая сумма сделки – $112 млн.

На какой стадии находятся переговоры и насколько высока вероятность заключения сделки, увы, не говорится. Но, как правило, в случае успеха официальное объявление сделки происходит очень скоро после появления первых слухов.

Источник: liga.net