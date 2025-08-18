Видеокарты ATI Radeon: 25 лет назад вышел первый обзор

ATI Radeon появились весной 2000 года как преемники предыдущей серии Rage. 25 лет назад, 17 августа, был опубликован первый обзор.

Видеокарта, известная внутри компании как R100 или Radeon DDR, имела поддержку DirectX 7, аппаратное ускорение преобразования и освещения, а также поддерживала технологию HyperZ для повышения эффективности памяти. Карты ATI Rage не имели аппаратного ускорения геометрии и технологий эффективности Radeon. Как напоминает 3DCenter, ATI Radeon были представлены в апреле, но первые обзоры были опубликованы только в августе, 25 лет назад. Только один из обзоров, HotHardware, до сих пор онлайн.

Когда AMD приобрела ATI в 2006 году за $5,4 млрд, бренд Radeon перекочевал к новому владельцу и был задействован в нейминге. С тех пор вышли серии Radeon RX, затем модели PRO для профессиональных задач. После R100 появились серия R200, 8000, затем серия X, серия HD, R5/R7/R9 200 и 300, RX 400, RX 500, Vega, RX 5000, RX 6000, RX 7000 и RX 9000 и тому подобное. В следующем году ожидается очередное изменение нейминга Radeon, если AMD просто не добавит еще один ноль и не сделает название еще длиннее.

Radeon R100 работала на частоте ядра 183 МГц с памятью DDR 183 МГц. Видеокарта потребляла всего 23 Вт, и владельцы ПК еще долго не слишком беспокоились о счетах за электричество. Сейчас карты AMD Radeon потребляют как минимум в 6 раз больше: самая слабая из них, недавно представленная Radeon RX 9060, по неофициальным данным, потребляет 132 Вт. Видеокарты AMD сейчас не слишком популярны, но ITC.ua предлагает актуальные обзоры новинок линейки.

Источник: VideoCardz