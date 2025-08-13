Новая видеокарта AMD Radeon RX 9060 побеждает RTX 5050 и почти догоняет 5060

Новая видеокарта AMD Radeon RX 9060 8 ГБ (без XT) стала пятой моделью в семействе RDNA 4. Она появилась на полках магазинов довольно незаметно, без громкого дебюта. Как и RX 9070 GRE ранее, эта видеокарта ориентирована на OEM-сегмент — готовые компьютеры, которые можно приобрести и в собранном виде.

Тем не менее это не остановило южнокорейского YouTube-блогера Technosaurus от того, чтобы разобрать новый настольный ПК, извлечь карту и протестировать ее в различных бенчмарках.

На бумаге RX 9060 должна занять нишу между Nvidia RTX 5050 и собственной AMD RX 9060 XT. В новой модели используется урезанная версия GPU Navi 44 с 28 вычислительными блоками, 1792 шейдерами и 28 ядрами трассировки лучей. Дополняет картину 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битной шиной. Частота чуть ниже 3 ГГц, энергопотребление под нагрузкой составляет около 135 Вт, а протестированная версия была компактным вариантом Sapphire Pulse. Уменьшение количества вычислительных блоков по сравнению с XT (32 CU) кажется незначительным.

Technosaurus протестировал Radeon RX 9060 в девяти современных играх с разрешением 1080p и максимальным качеством графики. Результат оказался интересным: RX 9060 уступила RTX 5060 лишь на 2% и отставала от RX 9060 XT на 6%. Это настолько мало, что различить их невооруженным глазом без наложения результатов бенчмарков почти невозможно. А вот от RTX 5050 отрыв уже существенный. Последняя обеспечивает лишь около 80% частоты кадров RX 9060. Эту разницу уже видно, и она ощущается в игре.

Поведение видеокарты интересное. Частота 3 ГГц не является пиковым разгоном, а фактическим рабочим режимом во время игр, пока ограничение мощности немного не снижает ее. По словам блогера, разгон больших результатов не даст, но эффективность устройства и так высокая. Стабильная производительности с топовыми процессорами, такими как Ryzen 7 9800X3D, и более скромными Ryzen 5 7500F, свидетельствует, что AMD нашла оптимальное решение для бюджетных сборок.

Синтетические тесты подтверждают общую картину. В 3DMark Time Spy RX 9060 набрала 14132 баллов, в Fire Strike — 35511. Это на 38% и 25% больше результатов RTX 5050, и лишь немного меньше показателей RTX 5060. Игры вроде Cyberpunk 2077, God of War (2018) и Warhammer 40,000: Space Marine 2 показывали FPS настолько близкие к RTX 5060, что для большинства игроков дополнительная плата не имела бы смысла — по крайней мере, если бы карту можно было просто купить в магазине.

Есть и ограничения: RX 9060 в 2025 году остается моделью с 8 ГБ памяти, поэтому запас прочности для следующей волны игр не слишком большой, особенно с включенной трассировкой лучей. RX 9060 XT с 16 ГБ будет дольше оставаться актуальной (как и большинство карт с 16 ГБ), особенно на 1080p, но стоит дороже и потребляет больше энергии. Если AMD когда-нибудь выведет RX 9060 на глобальный розничный рынок, она может стать лидером по соотношению цены и производительности в этом сегменте, а пока что это тихий «убийца» только для OEM-систем.

