Вышли Redmi Turbo 5: от $287 за Dimensity 8500 до Max-версии с 9000 мА-ч

После нескольких тизеров и анонсов Xiaomi провела презентацию новых продуктов под брендом Redmi. Главной звездой мероприятия стал Redmi Turbo 5 Max, однако вместе с ним производитель представил и более доступный, но все еще мощный смартфон — Redmi Turbo 5.





Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 стал первым в мире смартфоном, который получил новый процессор MediaTek Dimensity 8500. Он работает в паре с оперативной памятью LPDDR5 объемом 12 или 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 емкостью 256 или 512 ГБ. Для стабильной работы под нагрузкой Xiaomi использовала новый программный механизм Rampage Engine. Он точнее настраивает частоты CPU, GPU и даже DDR-памяти, чтобы обеспечить стабильную производительность во время игр и длительных нагрузок. Также заявлена улучшенная беспроводная связь на километровых дистанциях, лучшая совместимость с устройствами Apple и поддержка межплатформенного обмена файлами и уведомлениями.

В новинке установили 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей (1268×2756 пикселей, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid), уровень которого Xiaomi сравнивает с премиальными флагманами. Экран использует фирменную технологию Super Sunlight Screen с люминофором M10 и достигает пиковой яркости 3500 нит.





На задней панели доступна двойная камера. Она включает 50-мегапиксельный главный модуль (f/1.5, 26 мм) с OIS и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (f/2.2, 15 мм). Для автопортретов предназначена 20-мегапиксельная камера.

Redmi Turbo 5 получил аккумулятор емкостью 7560 мА-ч, который поддерживает быструю 100-ваттную проводную зарядку и 27-ваттную беспроводную. Защита от пыли и воды соответствует стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Цена Redmi Turbo 5 в Китае стартует с 1999 юаней (~$287) за версию 12 256 ГБ и доходит до 2599 юаней (~$375) за максимальную конфигурацию. Продажи на внутреннем рынке уже стартовали. Доступные цвета: Shadow Black, Light Sea Green и Auspicious Cloud White.

Redmi Turbo 5 Max

Смартфон Redmi Turbo 5 Max получил 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Панель поддерживает пиковую яркость до 3500 нит, PWM-затемнение 3840 Гц, DC Dimming и Dolby Vision.

За производительность отвечает MediaTek Dimensity 9500s — упрощенная версия флагманского Dimensity 9500 с уровнем производительности, близким к Dimensity 9400. Процессор работает в паре с до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 5.1 объемом до 512 ГБ.

Система камер включает 50-мегапиксельный основной модуль Light Fusion 600 с поддержкой OIS и EIS, а также 8 Мп ультраширокоугольную камеру. Обе камеры записывают видео в 4K при 60 кадрах/с.

Главная особенность Redmi Turbo 5 Max — аккумулятор емкостью 9000 мА-ч, один из самых больших среди всех моделей Redmi. Он поддерживает 100-ваттную проводную быструю зарядку и 27-ваттную обратную проводную зарядку. Xiaomi заявляет до 11 часов 10 минут автономной работы, вероятно, по показателю включенного экрана. Защита от пыли и воды соответствует стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Новинка работает на Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Среди оснащения — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, стереодинамики, инфракрасный порт и поддержка двух nano-SIM.





Корпус смартфона построен на металлической рамке, а задняя панель выполнена из стекловолокна. Визуально модель отличается двойным кольцевым турбинным световым элементом на спинке. Смартфон доступен в цветах Shadow Black, Ocean Blue, Cloud White и Sunshine Orange, дизайн которого вдохновлен iPhone 17 Pro. Цены в Китае следующие:

12 ГБ / 256 ГБ — 2499 юаней (~$359)

16 ГБ / 256 ГБ — 2799 юаней (~$402)

12 ГБ / 512 ГБ — 2799 юаней (~$402)

16 ГБ / 512 ГБ — 3099 юаней (~$445)

Смартфон уже поступил в продажу в Китае. Международный релиз Xiaomi пока не подтвердила, но линейка Turbo может появиться за пределами КНР под брендом POCO.

