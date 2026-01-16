Новости Софт 16.01.2026 comment views icon

Windows App "забыл" как входить в систему после январского обновления ОС

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Windows App "забув" як входити в систему після січневого оновлення ОС

Windows App «забыл», как входить в систему после патча безопасности от 13 января 2026 года. Проблема затронула подключение к Azure Virtual Desktop и Windows 365.

Из-за сбоя приложение, которое запустили в 2024 году, не проходит аутентификацию. При попытке подключиться Windows App просит учетные данные, но сразу выдает ошибку. Microsoft подтвердила, что обновление может вызвать «ошибки запроса учетных данных при подключении к удаленному рабочему столу через Windows App».

«Расследование и исправление ошибок продолжаются с привлечением команд Azure Virtual Desktop и Windows Update», — говорят в компании.

Сбой кажется массовым. По данным компании, проблема коснулась всех поддерживаемых версий операционных систем: от Windows 10 Enterprise LTSC 2016 до 11 25H2, а также Server 2019–2025.

Пока что Microsoft предлагает временные обходные варианты. Например, можно удалить январское обновление, воспользоваться клиентом удаленного рабочего стола или работать через веб-версию приложения. Однако это временные меры, а не полноценное решение проблемы.

«Та же проблема с KB5073455: удаление обновления и перезагрузка исправляет работу Windows App. Но, конечно, апдейт снова пытается установиться», — написал один из пользователей.

Microsoft обещает выпустить внеплановое обновление в ближайшие дни. Однако точные даты компания не привела. Напомним, что недавно обновление Windows 11 отправило «в нокаут» Dev Kit на Snapdragon X Elite ARM64.

Источник: The Register

