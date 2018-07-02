За прошлый квартал Tesla произвела более 53 тыс. автомобилей (↑55%). Model 3 было выпущено больше, чем Model S и X вместе взятых

Как и ожидалось, сегодня днем Tesla опубликовала отчет об объемах производства и поставках автомобилей по итогам второго квартала текущего года. Утром мы узнали, что компания Илон Маска наконец-то смогла выпустить за неделю 5000 электромобилей Model 3 (если быть точным, 5031 автомобиль), вдобавок к 2000 электромобилей Tesla Model S и Model X. Теперь можно посмотреть на результаты работы компании по итогам всего квартала.

Итак, за три месяца было произведено 53 339 автомобиля (28 578 седанов Model 3 и суммарно 24 761 кроссоверов Model X и седанов Model S), что на 55% больше, нежели кварталом ранее. К слову, компания делает отдельный акцент на том, что объемы производства Model 3 выросли втрое по сравнению с прошлым кварталом.

Также производитель отмечает, что около 20% Model 3, произведенных за прошлую неделю, обеспечила новая «палаточная» линия GA4, построенная в рекордно быстрые сроки под навесом. Причем качество сборки Model 3 на новой линии такое же, как на обычной производственной линии GA3. В Tesla отмечают, что новая линия помогла неслабо повысить производительность.

Теперь в Tesla обещают выйти на показатель в шесть тысяч Model 3 в неделю к концу следующего месяца и рассчитывают, что вскоре отгружать по 5000 Model 3 в неделю с одной только линии GA3. Кроме того, производитель по-прежнему рассчитывает на положительных финансовый результат в третьем и четвертом кварталах этого года, несмотря на негативные явления вроде ослабления курса доллара, повышение стоимости компонентов и более высокие пошлины на импорт в Китай.

Также Tesla отмечает, что за квартал было поставлено 40 740 автомобилей. Из них 10 930 составили седаны Model S, 11 370 – кроссоверы Model X, а оставшиеся 18 440 – количество поставленных заказчикам Model 3.

Разница между произведенными и поставленными – это те автомобили, которые на конец отчетного периода находились в дороге к покупателю. В данном случае это 11 166 экземпляров Model 3, а также 3 892 Model S и X. Они будут учитываться уже в счет нового квартала.

В компании заявили, что количество предзаказов на Model S и X было выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, поэтому план по поставкам этих моделей на этот год остается неизменным – суммарно около 100 тыс.

Что касается Model 3, на сегодняшний день у компании имеется около 420 тыс. заявок от желающих приобрести автомобиль, записавшихся в «клуб ждунов Tesla Model 3». К настоящему моменту компания уже отгрузила клиентам 28 386 машин Model 3.

По словам Tesla, последние 12 месяцев были самыми сложными за всю историю, и сейчас компания невероятно гордится результатом с Model 3, которого ей удалось достичь.

Источник: Tesla