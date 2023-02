5 ігор за «Володарем перснів» до 31 березня 2024 року та 19 ігор класу AAA до 31 березня 2026 року – плани Embracer Group на найближчі роки

Шведський холдинг Embracer Group опублікував свій фінансовий звіт за підсумками роботи у третьому кварталі (жовтень-грудень) фіскального 2022/2023 року. Крім фінансових показників, також були оголошені плани з випуску нових ігор. І щодо цього геймерів чекає багато сюрпризів.

Нагадаємо, минулого року до Embracer Group перейшли права на франшизу «Володар перснів». І тепер стало відомо, як холдинг має намір розпорядитись новою власністю. Так, протягом найближчого року – до 31 березня 2024 – вийде цілих 5 ігор в рамках франшизи «Володар перснів». Йдеться про ігри для ПК, консолей, мобільних пристроїв «та/або всього, що ви тільки можете собі уявити». Але докладнішими відомостями про ці проєкти поки що не діляться.

Middle-earth Enterprises parent company Embracer Group $EMBRAC says five new video games based on The Lord of the Rings are scheduled to be released by 31st March 2024. This includes games on PC, console, mobile and/or anything else you can imagine. pic.twitter.com/XhooYEU9Zu — EmbracerInvestor (@EmbracerInvest) February 16, 2023

Загалом у різних численних студіях Embracer Group у розробці перебуває 224 гри. Як очікується, 94 із них вийде до 31 березня 2024 року. При цьому 58 ігор із цієї кількості ще навіть не були офіційно анонсовані. Тож на геймерів чекає насичений рік.

Також повідомляється, що ігровий конвеєр Embracer Group має видати 19 ігор класу AAA до 31 березня 2026 року. Проте 6 із 25 раніше анонсованих ігор AAA, які мали вийти до 31 березня 2026 року, було відкладено або скасовано. Разом з тим, до 31 березня 2028 року планується випустити 31 гру класу AAA.

Embracer Group $EMBRAC 94 projects scheduled to be released in FY 2023/24

58 out of those 94 projects are not announced yet 19 AAA games to be released before 31st March 2026

31 AAA games to be released before 31st March 2028 pic.twitter.com/rD7pkkIcpB — EmbracerInvestor (@EmbracerInvest) February 16, 2023

До 1 квітня 2024 року гравці отримають доступ до таких ігор як Dead Island 2, Space Marine 2, Payday 3 та ще одного неанонсованого проєкту, над яким працюють розробники Kingdom Come: Deliverance.