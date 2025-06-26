Новини Пристрої 26.06.2025 о 21:30 comment views icon

Xiaomi представила AI Glasses — власні окуляри з камерою та голосовим керуванням

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Андрій Русанов

Автор сайту

Xiaomi представила AI Glasses — власні окуляри з камерою та голосовим керуванням

На сьогоднішній великій презентації компанії представлені Xiaomi AI Glasses — відповідь бренду на Meta Ray-Ban.

Найновіші окуляри Xiaomi пропонують відеозапис у форматі 2K (1440p) зі швидкістю до 30 кадрів/с та використовують безекранний інтерфейс з голосовим керуванням. Також права дужка має вбудовану сенсорну область керування. Можливо оснастити окуляри лінзами з корекцією зору або опціональними електрохромними.

Xiaomi представила AI Glasses — власні окуляри з камерою та голосовим керуванням

Окуляри важать лише 40 г та оснащені 12 МП камерою з сенсором Sony IMX681, яка фотографує, записує відео від першої особи, а також здатна вести прямі трансляції. В наявності п’ять мікрофонів з кістковою провідністю та шумозаглушенням вітру, а також два динаміки для відтворення медіа.

Всередині Xiaomi AI Glasses працює процесор Qualcomm Snapdragon AR1 та власна операційна система Vela. Окуляри мають акумулятор місткістю 263 мАг, який забезпечує до 8 годин 36 хвилин автономної роботи — вдвічі більше, ніж Ray-Ban. Окуляри Xiaomi також мають порт USB-C та заряджаються без спеціального кейса.

Xiaomi представила AI Glasses — власні окуляри з камерою та голосовим керуванням

Xiaomi AI Glasses доступні в чорному, коричневому та зеленому кольорах. Ціна окулярів в Китаї становить $278. Компанія не повідомляє, чи будуть вони доступними на глобальному ринку.

Джерело: GSMArena

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