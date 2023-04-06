AMD Ryzen 7 7800X3D розігнали до 5,4 ГГц з використанням зовнішнього тактового генератора, Precision Boost та Curve Optimizer

Оверклокер SkatterBencher сьогодні опублікував відео, в якому йому вдалося розігнати процесор AMD Ryzen 7 7800X3D до 5,4 ГГц попри обмеження розгону чипа. Він успішно подолав стелю AMD 5 ГГц використовуючи зовнішні тактові генератори для розгону ядер ЦП.

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Ryzen 7 7800X3D забезпечує неймовірно високу продуктивність в іграх завдяки 3D V-Cache. Проте теплові обмеження технології змушують AMD вимикати ручний розгін процесора – працюють лише автоматичні алгоритми Precision Boost Overdrive та AMD Curve Optimizer.

SkatterBencher зміг обійти це обмеження за допомогою материнської плати Asus ROG Crosshair X670E Hero, оснащеної двома зовнішніми тактовими генераторами для допомоги у розгоні. Щоб досягти частоти 5,4 ГГц, SkatterBencher використовував унікальну комбінацію кількох функцій, включаючи зовнішній генератор тактової частоти, Precision Boost Overdrive та AMD Curve Optimizer.

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Ця стратегія розгону складна, та її реалізація дуже ефективна. Precision Boost Overdrive використовується для запобігання обмеженню потужності чипа. Зовнішній тактовий генератор використовується для збільшення тактової частоти, оптимізатор кривої використовується не для зниження напруги, а для її підвищення понад штатні значення для підтримки стабільності.

Це призвело до досягнення пікової частоти 5,4 ГГц на одному ядрі при 4,85 ГГц на інших ядрах та напрузі значно нижчій від 1,2 В. Це означає підвищення загальної частоти на 7,7% і 10% зростання на одному ядрі.

Результат розгону та його метод вражають, хоча останній доступний лише на деяких платах. Час покаже, наскільки швидко 7800X3D деградуватиме при перенапрузі, але на момент розгону все працювало стабільно. З тактовою частотою 5,4 ГГц процесор фактично отримує обчислювальну потужність Ryzen 7 7700X, маючи додатковий 3D V-Cache L3 для кращої продуктивності в іграх.

Джерело: Tom’s Hardware