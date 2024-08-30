Apple заблокувала кнопки гучності iPhone для використання зі Spotify Connect

Власники iPhone більше не зможуть регулювати гучність під час використання Spotify Connect за допомогою фізичних кнопок смартфона.

На сторінці підтримки Spotify зазначається, що Apple «припинила» цю технологію — однак без пояснень.

Зміна стосується виключно функції Spotify Connect, яка дозволяла використовувати iPhone для керування застосунком Spotify на колонках, ігрових консолях, смарттелевізорах, комп’ютерах тощо.

Відтепер коли власник iPhone натисне кнопку для регулювання гучності на смартфоні в застосунку Spotify з’явиться сповіщення з пропозицією скористатися повзунком для керування звуку безпосередньо у програмі. Зміна набуде чинності 3 вересня, але вже може відображатися в деяких користувачів.

Регулювання гучності кнопками тим часом безперешкодно працюватиме для подібної функції Apple Music.

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«Ми звернулися до Apple з проханням представити рішення, подібне до того, які вони пропонують користувачам HomePod і Apple TV для розробників застосунків, які керують мультимедійними пристроями, що не належать Apple», — йдеться в оновленні Spotify.

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