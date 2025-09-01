Новини Пристрої 01.09.2025 comment views icon

ASRock X870 LiveMixer WiFi: 25 роз'ємів USB на материнській платі за $230

Вадим Карпусь

Для тих власників ПК, яким постійно необхідно підключати до системи десятки пристроїв одночасно, гарною знахідкою може стати материнська плата ASRock X870 LiveMixer WiFi. Вона пропонує просунуті можливості підключення і має рекордну кількість USB-портів різних стандартів — відразу 25.

На задній панелі материнської плати ASRock X870 LiveMixer WiFi  розташовано 16 USB-портів:

3 × Type-C:

  • два з них відповідають стандарту USB4 (40 Гбіт/с). USB4-порти мають підтримку USB Power Delivery 3.0, що дозволяє заряджати пристрої з потужністю до 15 Вт.
  • третій підтримує USB 3.2 Gen1.

13 × Type-A:

  • сім із них працюють на USB 3.1 Gen1,
  • решта — USB 2.0.

Додатково плата має п’ять внутрішніх USB-конекторів, які забезпечують ще дев’ять портів. Щоб використати їх усі, потрібно мати корпус із великою кількістю передніх USB-роз’ємів або ж зовнішній 5,25-дюймовий модуль з USB-портами.

Внутрішні конектори включають:

  • 2 × USB 3.2 Gen1, кожен підтримує до чотирьох портів,
  • 2 × USB 2.0, також по чотири порти,
  • 1 × USB 3.2 Gen2x2 (20 Гбіт/с) для переднього Type-C.

Характеристики ASRock X870 LiveMixer WiFi

Материнська плата ASRock X870 LiveMixer WiFi побудована на базі топового чипсета X870 та сокета AM5. Плата сумісна з процесорами Ryzen 9000 (Granite Ridge), Ryzen 8000G (Phoenix), Ryzen 7000 (Raphael). Для стабільної роботи навіть потужних CPU передбачено 16+2+1-фазну підсистему живлення, яка забезпечує підтримку моделей із високим енергоспоживанням.

Новинка оснащена 4 слотами DDR5 і підтримує до 256 ГБ оперативної пам’яті з новими модулями обсягом 64 ГБ. Підтримуються частоти до DDR5-8000, хоча кінцева швидкість залежить від якості інтегрованого контролера пам’яті у конкретному процесорі Ryzen. Є підтримка технологій Intel XMP і AMD EXPO, що спрощує налаштування пам’яті.

Для зберігання даних передбачено можливість підключення двох накопичувачів PCIe 5.0 x4 M.2 (безпосередньо підключені до процесора), у форматі M.2 2280, двох PCIe 4.0 M.2 (через чипсет X870, один M.2 2280, другий — від M.2 2230 до M.2 2280). І ще є в наявності два роз’єма SATA III з підтримкою масивів RAID 0 і RAID 1.

Для підключення дискретних відеокарт та інших плат розширення передбачені наступні слоти:

  • 1 × PCIe 5.0 x16 (прямо від процесора),
  • 2 × PCIe 3.0 x16 (через чипсет).

Для тих, хто планує використовувати інтегровану графіку, доступний вихід HDMI 2.1, а також відеовихід через USB4.

Підключити систему до локальної мережі можна за допомогою 5-гігабітного Ethernet на базі контролера Realtek RTL8126 або бездротового стандарту Wi-Fi 7. Також заявлена вбудована підтримка Bluetooth 5.4.

Ціна

Материнська плата ASRock X870 LiveMixer WiFi вже надійшла у продаж за ціною $229,99.

Джерело: tomshardware

