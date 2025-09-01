ASRock X870 LiveMixer WiFi: 25 роз’ємів USB на материнській платі за $230

Для тих власників ПК, яким постійно необхідно підключати до системи десятки пристроїв одночасно, гарною знахідкою може стати материнська плата ASRock X870 LiveMixer WiFi. Вона пропонує просунуті можливості підключення і має рекордну кількість USB-портів різних стандартів — відразу 25.
Порти USB на ASRock X870 LiveMixer WiFi
На задній панелі материнської плати ASRock X870 LiveMixer WiFi розташовано 16 USB-портів:
3 × Type-C:
- два з них відповідають стандарту USB4 (40 Гбіт/с). USB4-порти мають підтримку USB Power Delivery 3.0, що дозволяє заряджати пристрої з потужністю до 15 Вт.
- третій підтримує USB 3.2 Gen1.
13 × Type-A:
- сім із них працюють на USB 3.1 Gen1,
- решта — USB 2.0.
Додатково плата має п’ять внутрішніх USB-конекторів, які забезпечують ще дев’ять портів. Щоб використати їх усі, потрібно мати корпус із великою кількістю передніх USB-роз’ємів або ж зовнішній 5,25-дюймовий модуль з USB-портами.
Внутрішні конектори включають:
- 2 × USB 3.2 Gen1, кожен підтримує до чотирьох портів,
- 2 × USB 2.0, також по чотири порти,
- 1 × USB 3.2 Gen2x2 (20 Гбіт/с) для переднього Type-C.
Характеристики ASRock X870 LiveMixer WiFi
Материнська плата ASRock X870 LiveMixer WiFi побудована на базі топового чипсета X870 та сокета AM5. Плата сумісна з процесорами Ryzen 9000 (Granite Ridge), Ryzen 8000G (Phoenix), Ryzen 7000 (Raphael). Для стабільної роботи навіть потужних CPU передбачено 16+2+1-фазну підсистему живлення, яка забезпечує підтримку моделей із високим енергоспоживанням.
Новинка оснащена 4 слотами DDR5 і підтримує до 256 ГБ оперативної пам’яті з новими модулями обсягом 64 ГБ. Підтримуються частоти до DDR5-8000, хоча кінцева швидкість залежить від якості інтегрованого контролера пам’яті у конкретному процесорі Ryzen. Є підтримка технологій Intel XMP і AMD EXPO, що спрощує налаштування пам’яті.
Для зберігання даних передбачено можливість підключення двох накопичувачів PCIe 5.0 x4 M.2 (безпосередньо підключені до процесора), у форматі M.2 2280, двох PCIe 4.0 M.2 (через чипсет X870, один M.2 2280, другий — від M.2 2230 до M.2 2280). І ще є в наявності два роз’єма SATA III з підтримкою масивів RAID 0 і RAID 1.
Для підключення дискретних відеокарт та інших плат розширення передбачені наступні слоти:
- 1 × PCIe 5.0 x16 (прямо від процесора),
- 2 × PCIe 3.0 x16 (через чипсет).
Для тих, хто планує використовувати інтегровану графіку, доступний вихід HDMI 2.1, а також відеовихід через USB4.
Підключити систему до локальної мережі можна за допомогою 5-гігабітного Ethernet на базі контролера Realtek RTL8126 або бездротового стандарту Wi-Fi 7. Також заявлена вбудована підтримка Bluetooth 5.4.
Ціна
Материнська плата ASRock X870 LiveMixer WiFi вже надійшла у продаж за ціною $229,99.
Джерело: tomshardware
