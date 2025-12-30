Найбільші кінопровали 2025 року: "Білосніжка", "Арес" і компанія принесли студіям збитки на $900 млн

Новини Кіно 30.12.2025 comment views icon

Попри те, що Disney стала першою та єдиною студією, яка заробила понад $5 млрд у 2025-му (шість з урахуванням каси “Аватар 3”), найбільший кінопровал року теж належить їй — фільм “Білосніжка”, що приніс збитки в понад $200 млн.

Від початку стрічка з Рейчел Зеглер була оповита суперечками, а серед причин можна називати незліченну кількість — від провальних “цифрових” гномів до висловлювань головної акторки на тлі численних затримок і втоми від постійних рімейків, сиквелів та приквелів, потреба в яких не завжди є. Утім “Білосніжка” — не єдина з цьогорічних релізів, які принесли збитки своїм студіям, хоча й справедливо очолила “топ” кінопровалів року, які люб’язно зібрав сайт World of Reel. Їх загалом десять: деякі цифри приблизні, бо студії часто приховують дані про бюджет, але попередньо загальні фінансові втрати сягають $900 млн.

1. Білосніжка — орієнтовні збитки ~$200 млн

Під час виробництва фільм перевищив свій початково запланований бюджет у $180 млн — значною мірою через численні перезйомки та переробки. За деякими оцінками, остаточна вартість виробництва сягнула $350 млн, хоча Disney наполягає на $270 млн. Якщо послуговуватись офіційними цифрами у поєднанні з приблизно $205 млн каси, “Білосніжка” заслужено стає найбільшим фінансовим провалом року. І це, зважте, ще без урахування маркетингу.

Новий трейлер фільму «Білосніжка» з Рейчел Зеглер і Ґаль Ґадот

2. Трон: Арес – орієнтовні збитки ~$132+ млн

Згідно з Deadline, фільм коштував $220 млн, а не $170 млн, про які початково повідомляла студія. В будь-якому випадку скромні $142 млн світових зборів не рятують “Арес” від збитків.

Якщо повернутись до виробництва, то процес від початку був проблематичним. Disney відхилила сценарій Джеза Баттерворта (“Аутсайдери”), запропонований режисером Йоахімом Реннінгом, і натомість взяла роботу Джессі Вігутова. В результаті студія звернулась до Біллі Рея для переробки сценарію, який привів за собою місяць перезйомок. Вже перші рецензії все розставили по місцях: якраз сценарій “Ареса” зазнав найбільшої критики, поряд з похвалою за гідний візуал.

"Трон: Арес" принесе Disney збитки в понад $130 млн

3. Людина, що біжить — орієнтовні збитки $100+ млн

Ще одна високобюджетна бомба ($110 млн на виробництво). Paramount явно вважала, що Глен Павелл може запустити фільм лише завдяки впізнаваності свого імені, але щось пішло не так. Маркетинг був слабким і сарафанне радіо не спрацювало. Можливо, шоста за ліком екранізація Кінга у 2025 році трохи втомила глядачів.

Стівен Кінг схвалив: рімейк фільму "Людина, що біжить" отримає новий фінал

4. Після полювання — орієнтовні збитки ~$90+ млн

Трилер Луки Гуаданьїно з зірковим дуетом Джулії Робертс та Ендрю Гарфілда є головним претендентом на звання катастрофи року: бюджет $80 млн і збори $9 млн по всьому світу. Що тут додати? Хіба що оцінки критиків, які цілком відповідають фінансовим показникам: 38% на Rotten Tomatoes.

Найбільші кінопровали 2025 року: "Білосніжка", "Трон" і компанія принесли студіям збитки на $900 млн

5. Еліо — орієнтовні збитки ~$100+ млн

Оригінальний науково-фантастичний мультфільм Pixar не вирізнявся увагою серед глядачів і завершив прокат аж занадто скромно — $154 млн за до кінця незрозумілого бюджету. Офіційна пропозиція Disney оцінювала витрати у $150 млн, однак джерела в галузі називають цифру в $250 млн.

Слід згадати тут переробки, що відбулись після відходу оригінального режисера Адріана Моліни, які серед іншого прибрали початкову версію квір-персонажа.

Еліо

6. Мікі 17 — орієнтовні збитки ~$80 млн

Науково-фантастичний фільм Пона Джун Хо, що екранізував роман Едварда Ештона, отримав зелене світло ще від попереднього керівника студії Warner Bros. Тобі Еммеріха з бюджетом у $118 млн, а коли фільм починав виробництво прийшли його “замінники” Майкл Де Лука та Пем Абді.

Надалі “Мікі 17” зіткнувся з затримками, перезйомками й відповідно збільшенням бюджету.  Вже на другий вікенд прокату продажі квитків обвалились на 60%, а Warner Bros. оголосила цифровий реліз через 18 днів після старту стрічки у кінотеатрах, без особливої віри в успіх.

«Мікі 17» стартував з 86% на Rotten Tomatoes

7. Незламний — орієнтовні збитки ~$40+ млн

Артхаусна робота Двейна Джонсона зібрала лише $21 млн при заявленому бюджеті в понад $50 млн. Попри те, що Скелю розхвалили за роль проблемного бійця ММА Марка Керра, фільм не зміг зацікавити глядача. Можливо, фанам актора цього разу не вистачило джунглів чи авто.

"Незламний"

8. Мудрі хлопці — орієнтовні збитки ~$50+ млн

Баррі Левінсон якимось чином отримав $50 млн на свій гангстерський фільм “Мудрі хлопці” й залучив Роберта де Ніро. Попри те, що проєкт називають “улюбленцем” боса Warner Bros. Девіда Заслава, його світовий прокат завершився невтішними $10 млн. 

Найбільші кінопровали 2025 року: "Білосніжка", "Трон" і компанія принесли студіям збитки на $900 млн

9. Велика смілива красива подорож — орієнтовні збитки $35+ млн

Романтичне фентезі від Sony зібрало близько $20 млн при чистому бюджеті виробництва в $45 млн. Фільм мав рейтинг R, що ускладнює успіх, навіть попри те, що головні ролі зіграли  Марго Роббі та Колін Фаррелл. 

Найбільші кінопровали 2025 року: "Білосніжка", "Трон" і компанія принесли студіям збитки на $900 млн

10. Поцілунок Жінки-павука — орієнтовні збитки ~$35+ млн

Попри присутність Дженніфер Лопес, цей мюзикл став помітним розчаруванням у прокаті. Зі зареєстрованим бюджетом виробництва близько $30 млн, він зібрав лише $2 млн у світовому прокаті, що призвело до значних комерційних збитків для спонсорів. “Оскароносний” ажіотаж, що виник після прем’єри на “Санденсі”, розвіявся за кілька місяців.

Найбільші кінопровали 2025 року: "Білосніжка", "Трон" і компанія принесли студіям збитки на $900 млн

Раніше ITC писав про кінотрейлер, який зібрав найбільше переглядів у 2025-му, а також публікував топ-20 найкращих нових серіалів за версією Metacritic.

Загадковий фільм про НЛО від Стівена Спілберга: дивимось перший трейлер Disclosure Day

