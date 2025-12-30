Найбільші кінопровали 2025 року: "Білосніжка", "Арес" і компанія принесли студіям збитки на $900 млн

Disney

Попри те, що Disney стала першою та єдиною студією, яка заробила понад $5 млрд у 2025-му (шість з урахуванням каси “Аватар 3”), найбільший кінопровал року теж належить їй — фільм “Білосніжка”, що приніс збитки в понад $200 млн.

Від початку стрічка з Рейчел Зеглер була оповита суперечками, а серед причин можна називати незліченну кількість — від провальних “цифрових” гномів до висловлювань головної акторки на тлі численних затримок і втоми від постійних рімейків, сиквелів та приквелів, потреба в яких не завжди є. Утім “Білосніжка” — не єдина з цьогорічних релізів, які принесли збитки своїм студіям, хоча й справедливо очолила “топ” кінопровалів року, які люб’язно зібрав сайт World of Reel. Їх загалом десять: деякі цифри приблизні, бо студії часто приховують дані про бюджет, але попередньо загальні фінансові втрати сягають $900 млн.

1. Білосніжка — орієнтовні збитки ~$200 млн

Під час виробництва фільм перевищив свій початково запланований бюджет у $180 млн — значною мірою через численні перезйомки та переробки. За деякими оцінками, остаточна вартість виробництва сягнула $350 млн, хоча Disney наполягає на $270 млн. Якщо послуговуватись офіційними цифрами у поєднанні з приблизно $205 млн каси, “Білосніжка” заслужено стає найбільшим фінансовим провалом року. І це, зважте, ще без урахування маркетингу.

2. Трон: Арес – орієнтовні збитки ~$132+ млн

Згідно з Deadline, фільм коштував $220 млн, а не $170 млн, про які початково повідомляла студія. В будь-якому випадку скромні $142 млн світових зборів не рятують “Арес” від збитків.

Якщо повернутись до виробництва, то процес від початку був проблематичним. Disney відхилила сценарій Джеза Баттерворта (“Аутсайдери”), запропонований режисером Йоахімом Реннінгом, і натомість взяла роботу Джессі Вігутова. В результаті студія звернулась до Біллі Рея для переробки сценарію, який привів за собою місяць перезйомок. Вже перші рецензії все розставили по місцях: якраз сценарій “Ареса” зазнав найбільшої критики, поряд з похвалою за гідний візуал.

3. Людина, що біжить — орієнтовні збитки $100+ млн

Ще одна високобюджетна бомба ($110 млн на виробництво). Paramount явно вважала, що Глен Павелл може запустити фільм лише завдяки впізнаваності свого імені, але щось пішло не так. Маркетинг був слабким і сарафанне радіо не спрацювало. Можливо, шоста за ліком екранізація Кінга у 2025 році трохи втомила глядачів.

4. Після полювання — орієнтовні збитки ~$90+ млн

Трилер Луки Гуаданьїно з зірковим дуетом Джулії Робертс та Ендрю Гарфілда є головним претендентом на звання катастрофи року: бюджет $80 млн і збори $9 млн по всьому світу. Що тут додати? Хіба що оцінки критиків, які цілком відповідають фінансовим показникам: 38% на Rotten Tomatoes.

5. Еліо — орієнтовні збитки ~$100+ млн

Оригінальний науково-фантастичний мультфільм Pixar не вирізнявся увагою серед глядачів і завершив прокат аж занадто скромно — $154 млн за до кінця незрозумілого бюджету. Офіційна пропозиція Disney оцінювала витрати у $150 млн, однак джерела в галузі називають цифру в $250 млн.

Слід згадати тут переробки, що відбулись після відходу оригінального режисера Адріана Моліни, які серед іншого прибрали початкову версію квір-персонажа.

6. Мікі 17 — орієнтовні збитки ~$80 млн

Науково-фантастичний фільм Пона Джун Хо, що екранізував роман Едварда Ештона, отримав зелене світло ще від попереднього керівника студії Warner Bros. Тобі Еммеріха з бюджетом у $118 млн, а коли фільм починав виробництво прийшли його “замінники” Майкл Де Лука та Пем Абді.

Надалі “Мікі 17” зіткнувся з затримками, перезйомками й відповідно збільшенням бюджету. Вже на другий вікенд прокату продажі квитків обвалились на 60%, а Warner Bros. оголосила цифровий реліз через 18 днів після старту стрічки у кінотеатрах, без особливої віри в успіх.

7. Незламний — орієнтовні збитки ~$40+ млн

Артхаусна робота Двейна Джонсона зібрала лише $21 млн при заявленому бюджеті в понад $50 млн. Попри те, що Скелю розхвалили за роль проблемного бійця ММА Марка Керра, фільм не зміг зацікавити глядача. Можливо, фанам актора цього разу не вистачило джунглів чи авто.

8. Мудрі хлопці — орієнтовні збитки ~$50+ млн

Баррі Левінсон якимось чином отримав $50 млн на свій гангстерський фільм “Мудрі хлопці” й залучив Роберта де Ніро. Попри те, що проєкт називають “улюбленцем” боса Warner Bros. Девіда Заслава, його світовий прокат завершився невтішними $10 млн.

9. Велика смілива красива подорож — орієнтовні збитки $35+ млн

Романтичне фентезі від Sony зібрало близько $20 млн при чистому бюджеті виробництва в $45 млн. Фільм мав рейтинг R, що ускладнює успіх, навіть попри те, що головні ролі зіграли Марго Роббі та Колін Фаррелл.

10. Поцілунок Жінки-павука — орієнтовні збитки ~$35+ млн

Попри присутність Дженніфер Лопес, цей мюзикл став помітним розчаруванням у прокаті. Зі зареєстрованим бюджетом виробництва близько $30 млн, він зібрав лише $2 млн у світовому прокаті, що призвело до значних комерційних збитків для спонсорів. “Оскароносний” ажіотаж, що виник після прем’єри на “Санденсі”, розвіявся за кілька місяців.

