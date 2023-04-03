2 роки в’язниці за «приховану» обробку фото. У Франції блогерів примусять звітувати про використання фотошопу чи фільтрів в соцмережах

Нижня палата парламенту Франції прийняла законопроєкт, який заборонить інфлюенсерам рекламувати косметичні операції та пластичну хірургію у соцмережах. Крім того, блогерів зобов’яжуть повідомляти про використання фільтрів та фоторедакторів на фото чи відео.

Далі законопроєкт мають затвердити у Сенаті, але, як очікується, він буде прийнятий без особливого спротиву.

Фільтри та фотошоп

Член Партії зелених Франції Орельєн Таше представив законопроєкт восени 2022 року, заявляючи, що впливовці у соцмережах часто просувають шахрайство. Згідно зі звітом TechCrunch, Артур Делапорт і Стефан Воєтта, члени партії президента Еммануеля Макрона, згодом представили переглянуту ітерацію проєкту, який зрештою буде перетворено на закон.

Дійсно із появою соцмереж, діти та дорослі, потрапляють під вплив блогерів, публікації яких часто змушують вірити у те, що людина повинна мати якусь певну зовнішність. Спроби набути цих стандартів часто породжують дисморфобію тіла, яка може спричинити серйозні проблеми з фізичним і психічним здоров’ям.

Французький уряд прагне подолати цю проблему в зародку, примусивши впливовців повідомляти про використання фільтрів чи фотошопу на фото, чи відео в соцмережах.

За словами міністра фінансів Франції Бруно Ле Мера, недотримання правил може призвести до двох років в’язниці та штрафу в розмірі €30 000. Крім того, засудженим блогерам не дозволять використовувати соціальні мережі для продовження кар’єри, пише Wionews.

Ле Мер уточнив, що це не спроба французького уряду стигматизувати впливовців, а спосіб захистити як їх, так і споживачів:

«Інфлюенсери повинні підпорядковуватися тим самим правилам, що й традиційні медіа».

Заборонена реклама

Згідно з текстом законопроєкту інфлюенсери не зможуть рекламувати косметичну хірургію, фінансові продукти та послуги (включно з криптовалютами) і контрафактні продукти. Якщо блогери просувають навчальну програму, їм доведеться назвати тренінгову компанію, яка стоїть за нею.

Впливовці також повинні бути більш прозорими щодо продуктів дропшиппінгу. Наприклад, блогери не можуть рекламувати продукти, які не відповідають вимогам європейської сертифікації, оскільки ці продукти взагалі не повинні продаватися в Європі.

Інфлюенсери мають чітко вказувати, що демонструють оплачену рекламу. Якщо вимогу не виконають – за це передбачено 6 місяців ув’язнення та штраф у розмірі €300 000.

У деяких випадках впливові особи все ще можуть рекламувати продукти та послуги, як і раніше, але їм потрібно додати інформаційний банер про пов’язані з цим ризики. Обмеження стосується ставок та азартних ігор, а також відеоігор, які мають функції, які можна розглядати як ставки чи азартні ігри.

Контроль за дітьми-блогерами

Згідно із законопроєктом, також буде здійснюватися ретельний контроль за роботою дітей-інфлюенсерів. У документі йдеться про те, що неповнолітні (до 16 років) повинні отримувати державний дозвіл на роботу на платформах. Крім того, доступ до 90% зароблених дітьми коштів буде заморожений – до моменту, доки їм не виповниться 18 років.