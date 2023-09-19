Британський регулятор оприлюднив 7 принципів роботи ШІ. Головні — підзвітність, прозорість та заборона антиконкурентних дій

Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) встановлює сім основних принципів, якими мають послуговуватися компанії, які розробляють технології ШІ (зокрема GPT-4 від OpenAI чи Llama 2 від Meta та інші).

Компанії зокрема мають використовувати моделі з відповідальністю за результат, який надають споживачу; забезпечувати широкий доступ до процесорів і навчальних даних, необхідних для розробки цих систем штучного інтелекту; а також пропонувати різноманітні бізнес-моделі, включаючи відкриті та закриті моделі.

Розробники ШІ також мають надавати можливість вибору того, як використовувати модель; пропонувати гнучкість або взаємодію для переходу на інші моделі або використання кількох моделей одночасно; уникати антиконкурентних дій та бути прозорими щодо ризиків і обмежень генеративного ШІ-контенту.

CMA розробив принципи після початкового перегляду, перш ніж розпочати обговорення зі споживачами та розробниками базових моделей, такими як Google, Meta, OpenAI, Microsoft, Nvidia, Anthropic та науковцями. В агенції кажуть, що принципи необхідні для захисту конкуренції та запобігання поширенню низькопродуктивних систем ШІ.

Попри те, що регулятор Великої Британії визнав, що регулювання штучного інтелекту порушує ширші питання щодо авторського права, конфіденційності та захисту даних, він вирішив зосередитися на конкуренції та захисті споживачів, щоб допомогти керувати поточним розвитком технології.

Уряди в усьому світі шукають різні способи регулювання генеративного ШІ. Європейський Союз у запропонованому Законі про штучний інтелект також зосередив на вимогах до компаній дотримуватися правил прозорості. Нещодавно прийняті в Китаї правила ШІ зобов’язують компанії реєструватися в уряді та обіцяють не пропонувати антиконкурентні алгоритми. Тим часом США все ще з’ясовують, як підійти до регулювання штучного інтелекту, хоча деякі політики сподіваються, що їхні правила будуть прийняті до кінця цього року.