«Дім дракона» отримав трейлер другого сезону — третій у розробці

Другий сезон спін-оффу «Гри престолів», серіалу «Дім дракона» отримав офіційний трейлер. Його прем’єра відбудеться 16 червня на каналі HBO Max. Трейлер досить довгий та змістовний, його тривалість 2 хвилини 27 секунд.

Відео насичене сюжетними сценами та репліками, які можуть навести на роздуми про перебіг подій. Представлені усі основні гравці, зокрема Рейніра Таргарієн (Емма Д’Арсі) та Деймон Таргарієн (Метт Сміт), також багато кадрів з драконами.

Сезон 2 продовжить адаптацію роману Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров», що описує історію дому Таргарієнів. Письменник уже бачив перші два епізоди та описав їх як «потужні, емоційні, карколомні, що роздирають серце» та «дуже темні».

У другому сезоні «Дому дракона» повертаються актори Єва Бест, Стів Туссент, Фаб’єн Франкель, Юен Мітчелл, Том Глінн-Карні, Соноя Мізуно, Ріс Іфанс, з нових облич присутні Абубакар Салім, Гейл Ренкін, Фредді Фокс, Саймон Рассел Біл, Клінтон Ліберті, Джеймі Кенна, Кіран Бью, Том Беннетт, Том Тейлор і Вінсент Ріган.

Сценаристка серіалу Сара Гесс прокоментувала меншу тривалість другого сезону: «Насправді не наш вибір». Вона, разом зі співавтором сценарію та шоураннером Раяном Кондалом та зірками, розповіли про майбутній сезон під час інтерв’ю Entertainment Weekly. Гесс не пояснила причин скорочення сезону з 10 до 8 епізодів.

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Наразі триває підготовка до 3 сезону, на який HBO ще не дала «зеленого світла». Раян Кондал каже, що група глибоко занурилася у написання сценарію. Він каже сказав, що сценаристи планують завчасно, щоб випускати сезони кожні два роки. Без попередньої підготовки такий графік був би неможливий.

В іншому місці в інтерв’ю Емма Д’Арсі (Рейніра Таргарієн), та Олівія Кук (Елісент Хайтауер), розповідали про процес створення 2 сезону і його відмінності від попереднього. Д’Арсі каже, що їхня робота над чотирма епізодами 1 сезону була чудовою: «Трохи попрацювати, кілька тижнів перерви, це ідеально». Натомість другий сезон був «виснажливим, але також приємним».

Кук висловилася більш красномовно: «Боже мій, до кінця 2 сезону я була бісовою оболонкою самої себе. Я була лушпинням. Я не могла скласти речення. Я так втомилася. Мені потрібно реалізувати якийсь спосіб пройти через 3 сезон, якщо буде 3 сезон, щоб дійсно використати якомога більше енергії. Це бегемот».

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Джерело: IGN