Новини Наука та космос 27.03.2023 о 17:55

Не млинець, а пончик? Дослідники кажуть, що Всесвіт має складнішу форму, ніж вважалось раніше

Катерина Даньшина

Авторка новин

Група вчених вважає, що Всесвіт може мати форму гігантського пончика, попри докази того, що він плоский як млинець.

У геометрії «плоскість» характеризується нескінченними паралельними лініями. Подивіться на стіл: лінії, які починаються паралельно, залишаться такими, коли виходять за його межі. А тепер згадайте Землю — лінії довготи починаються абсолютно паралельно одна одній на екваторі, але з часом сходяться на полюсах. Це факт, який доводить, що наша планета не пласка.

Подібна логіка застосовується для 3D-моделі всесвіту. Наприклад, космічний мікрохвильовий фон — світло, що випромінювалося, коли Всесвіту було лише 380 000 років — тепер знаходиться на відстані понад 42 мільярдів світлових років і характеризується незначними коливаннями температури. Астрономи розрахували прогнозований розмір цих коливань у порівнянні зі спостереженнями. Якщо їх розмір відрізняється від прогнозів, це означає, що ті промені світла, які почалися паралельно, змінили напрямок у просторі-часі — вказуючи на те, що геометрія Всесвіту викривлена.

Але ті ж самі вимірювання показали, що, ігноруючи дрібні відхилення від галактик і чорних дір, загальна геометрія Всесвіту все ж є плоскою.

Однак існує кілька типів плоскості. Спробуйте намалювати на папері паралельні лінії, а потім загорніть один кінець аркуша, щоб з’єднати з іншим та утворити циліндр. Лінії залишаються паралельними, коли огинають циліндр. З’єднайте обидві сторони паперу, і ви отримаєте форму тора, або пончика. 

Не млинець, а пончик. Дослідники кажуть, що Всесвіт має складнішу форму, ніж вважалось раніше

Ось ще один приклад дивини пласкої форми — згорніть тонку смужку паперу як коло, але один кінець закрутіть на 180 градусів. Вийшла стрічка Мебіуса, яка також геометрично пласка, оскільки лінії все ще залишаються паралельними, хоч і перевертаються одна над одною.

Не млинець, а пончик. Дослідники кажуть, що Всесвіт має складнішу форму, ніж вважалось раніше

Загалом математики відкрили 18 можливих геометрично плоских тривимірних топологій. У кожному з них принаймні один вимір загортається, а іноді вони перевертаються, як стрічка Мебіуса, або здійснюють частковий оберт. 

Якби Всесвіт був таким звивистим і ми могли б заглянути у нього дуже далеко — то могли б побачити свою молодшу копію. Наприклад, якби Всесвіт мав 1 мільярд світлових років на згині, астрономи побачили б те, як би виглядав Чумацький Шлях мільярд років тому, а потім ще молодшу його копію (2 млрд роки тому) і так далі. А якби Всесвіт мав форму гігантського пончика — то астрономи могли б побачити такі копії, якби дивилися у двох напрямках. 

Астрономи вимірювали топологію Всесвіту кількома способами, від пошуку дублікатів структур галактик до відповідних кіл у реліктовому випромінюванні. Усі докази свідчили про те, що Всесвіт геометрично плоский і має просту незагорнуту топологію. Однак у статті, опублікованій 23 лютого, дослідники кажуть про те, що попередні вимірювання були обмеженими — оскільки припускали, що Всесвіт обертається навколо себе лише в одному вимірі та не має складнішої топології.

Не млинець, а пончик? Дослідники кажуть, що Всесвіт має складнішу форму, ніж вважалось раніше
Зображення космічного мікрохвильового фону, зроблене супутником Planck.

До того ж спостереження реліктового випромінювання виявили деякі дивні аномалії —  як-от великі візерунки, які з’являються у неочікуваних місцях. І Всесвіт зі складною топологією міг би пояснити принаймні деякі такі аномалії в космічному мікрохвильовому випромінюванні.

Джерело: livescience


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