Новини Пристрої 14.09.2023 о 13:45

Edge 40 Neo — новий середнячок Motorola на Dimensity 7030 за 16 тис. грн

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Вадим Карпусь

Автор новин

Edge 40 Neo — новий середнячок Motorola на Dimensity 7030 за 16 тис. грн

Motorola випустила новий смартфон середнього рівня edge 40 neo. Невдовзі ця новинка надійде в продаж в Україні.

Смартфон motorola edge 40 neo має 6,55-дюймовий AMOLED дисплей зі скругленими краями, роздільною здатністю 2400×1080 пікселів, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 1300 ніт. Заявлено підтримку HDR10+. Пристрій оснащений процесором MediaTek Dimensity 7030. Обсяг оперативної пам’яті LPDDR4X може складати 8 або 12 ГБ, а місткість вбудованого сховища ─ 128 або 256 ГБ.

Edge 40 Neo – новый середнячок Motorola на Dimensity 7030 за 16 тыс. грн

На задній панелі motorola edge 40 neo розташувалась подвійна камера. Вона має 50-мегапіксельний головний модуль з оптичною стабілізацією зображення та 13-мегапіксельний надширококутний модуль, який також може використовуватись для знімання макро. Обидва модулі здатні записувати відео 4K UHD (30 к/с). Фронтальна камера виконана на базі 32-мегапіксельного сенсора.

Edge 40 Neo – новый середнячок Motorola на Dimensity 7030 за 16 тыс. грн

Смартфон motorola edge 40 neo оснащено акумулятором місткістю 5000 мАг і швидкою зарядкою TurboPower потужністю 68 Вт, яка підзаряджає смартфон від 0% до 50% всього за 15 хвилин. Новинка підтримує бездротові стандарти зв’язку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 та NFC. В наявності є стерео динаміки з підтримкою Dolby Atmos та два мікрофони. Корпус забезпечує захист за стандартом IP68. Розміри становлять 159,63×71,99×7,79-7,89 мм, а вага ─ 170 або 172 г в залежності від оформлення корпусу. Пристрій працює під управлінням Android 13.

Edge 40 Neo – новый середнячок Motorola на Dimensity 7030 за 16 тыс. грн

Смартфон motorola edge 40 neo з орієнтовною роздрібною ціною до 16 000 грн очікується в Україні наприкінці вересня 2023 року.

Дописи
Ігровий ноутбук - пристрій якого ніколи не існувало
Edge 40 Neo — новий середнячок Motorola на Dimensity 7030 за 16 тис. грн
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