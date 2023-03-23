Флешка, що надійшла поштою, вибухнула у обличчя еквадорському журналісту – ще чотирьом таким терактам вдалося запобігти

В історії вже було достатньо прикладів того, що не варто вставляти у комп’ютер невідому флешку. Накопичувачі сумнівного походження можуть пошкодити дані, заразити вірусом або повністю вивести з ладу ПК. Еквадорський журналіст вирішив проігнорувати можливу небезпеку і отримав не комп’ютерні, а цілком фізичні пошкодження.

Отримавши флешку, Ленін Артієда, співробітник телекомпанії Ecuavisa з Гуаякіля, звичайно ж вставив її у свій комп’ютер – після чого накопичувач вибухнув. За словами поліції, журналіст отримав легкі травми рук та обличчя, більше ніхто не постраждав. Флешка, що вибухнула, містила гексоген та детонувала від напруги 5 В. Вибухова речовина утримувалася в капсулах розміром близько 1 см. Тільки половина заряду було активовано, що й врятувало Артієду від більш значних пошкоджень.

Fundamedios, еквадорська некомерційна організація, що займається правами ЗМІ, заявила, що листи з USB-накопичувачами були надіслані ще двом журналістам у Гуаякілі та двом журналістам у столиці держави, Кіто.

Альваро Росеро, який працює на радіостанції EXA FM, також отримав конверт із флешкою ​​15 березня. Він передав її продюсеру, який використав кабель з адаптером для підключення накопичувача до комп’ютера. Співробітникам радіостанції пощастило більше: флешка не вибухнула. Поліція встановила, що у ній була вибухівка – вона не вибухнула через відсутність достатнього електроживлення в адаптері.

Мілтон Перес з офісу телекомпанії Teleamazonas у Кіто міг також постраждати від вибуху, якби правильно під’єднав флешку до комп’ютера. Ще один заряд призначався Карлосу Вірі з Гуаякіля – його перехопила поліція. Також поліціянти здійснили контрольований підрив накопичувача, адресованого Маурісіо Айоре з TC Televisión у тому самому місті.

Міністерка внутрішніх справ Еквадору Хуана Сапата підтвердила, що у всіх п’яти випадках використовувалися USB-пристрої одного й того самого типу – метою акції було змусити журналістів мовчати. Fundamedios спробувала пролити світло на мотивацію терористів, але інформація у справі обмежена через розслідування терористичного акту владою Еквадору. Правозахисники кажуть, що погрози та дані, які надходили раніше до журналістів, вказують на політичне підґрунтя.

В Еквадорі відбувалися й інші акти насильства, спрямовані проти представників ЗМІ: серед них стрілянина на телеканалі RTS та вибух бомби на тому ж Teleamazonas у 2020 році. В країні спостерігається сплеск злочинності, що пов’язаний з діяльністю наркокартелів.

В умовах російської військової агресії проти України ще раз хочемо застерегти від будь-якого контакту з незнайомими предметами, яки приходять поштою, просто лежать на вулиці тощо. Як показує практика, неперевірена флешка може пошкодити не тільки дані на ПК.

Джерело: Ars Technica