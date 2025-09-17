Фільм "Довга хода" провалився на старті прокату з $14 млн, попри ідеальний рейтинг Rotten Tomatoes

Новини Кіно 17.09.2025 comment views icon

2025 рік видався дуже щедрим на екранізації Стівена Кінга, хоча касові результати вони демонстрували доволі скромні. Очікувалось, що розхвалена “Довга хода” перерве цю смуг невдач, але стартові фінансові показники гарних новин не принесли.

Згідно з Box Office Mojo, “Довга хода” заробила загалом $14 млн за перші вихідні — з $12,8 млн “вдома” і скромними $1,2 млн за кордоном.

В останні роки Голлівуд зосередився на книгах Кінга, як основі для масштабних хітів, але “Довга хода” лише продовжила тенденцію невдач у 2025 році, що стартувала з “Мавпи” ($68,8 млн) та ще гірших результатів “Життя Чака” ($16,9 млн). З цікавого тут те, що усі ці три фільми отримали майже ідеальні відгуки від критиків, де лише останній певний час утримував звання “найвище оціненої екранізації” короля жахів. Тут варто додати, що виробничий бюджет “Довгої ходи” склав $20 млн і вимагає втричі більших заробітків.

Кадри з фільму “Довга хода”

Шанси на хорошу касу були, якщо згадати фільм “Воно” з Біллом Скашгордом, який стартував із $123 млн в прокаті і зрештою заробив $700 млн (!) по всьому світу. Продовження 2019 року принесло вже $473 млн, що теж суттєво вище за цьогорічні хіти.

В чому ж причина невдач? Фільми жахів та трилери, особливо з такими важкими темами, як в “Довгій ході” рідко коли приваблють випадкових глядачів, до того ж зараз аудиторія надає перевагу перегляду таких історій вдома. Романи Кінга часто процвітають завдяки психологічній напрузі та багатошаровості оповіді, а коли їх перетворюють на двогодинний фільм, частина цієї глибини втрачається. Ще один фактор: вибір часу та маркетинг; хоча “Довга хода” в останньому випадку отримала більше уваги за попередників.

Кадри з фільму “Довга хода”

Нагадаємо, що фільм “Довга хода” був знятий режисером “Голодних ігор” Френсісом Лоуренсом і оповідає про постапокаліптичні США, де група підлітків бере участь у змаганнях на виживання. Хлопці мають безперервно йти зі швидкістю 3 милі на годину: якщо хода сповільниться учасник отримує попередження, після трьох — його застрелюють.

Наразі “Довга хода” доступна для перегляду в українських кінотеатрах, дату цифрового релізу ще не оголошували. Рецензію від нашого оглядача можна прочитати за посиланням:

