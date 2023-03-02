Galaxy S23 продається набагато краще за S22, більше половини замовлень припало на топовий Ultra — топменеджер Samsung

Старт попередніх продажів флагманських смартфонів Samsung серії Galaxy S23 виявився більш переконливим, ніж у торішньої лінійки Galaxy S22 за порівнянний період часу. Про це в інтерв’ю CNBC розповів виконавчий віцепрезидент Samsung Electronics Патрік Шоме.

Нагадаємо, смартфони серії Samsung Galaxy S23 були анонсовані на початку лютого, а їх продажі почалися 17 лютого. Лінійка включає три моделі: стандартна S23, покращена та дорожча S23+, топова S23 Ultra. Вартість S23 Ultra починається від $1200. При цьому, за словами Шоме, більшість покупців вибирають найдорожчу версію Galaxy S23 Ultra. Близько 60% всіх глобальних попередніх замовлень серії Galaxy S23 припадає на версію Ultra. На думку Шоме, це говорить про те, що все ще є багато людей, «які хочуть кращого з кращого».

«Ми очікуємо, що значну частину асортименту буде зміщено у бік преміумкласу», – сказав Шоме.

Він додав, що Samsung взяла на себе зобов’язання «двозначного зростання» у преміальному сегменті своїх смартфонів у 2023 році. Йдеться про серію Galaxy S23, а також про складані телефони, випущені минулого року. Коли йдеться про преміальний сегмент ринку смартфонів, «попри складну економічну ситуацію, ми бачимо для себе стабільні можливості», каже Шоме.

Хороші стартові продажі Galaxy S23 – це чудові новини для Samsung. Минулий рік був у компанії дуже важким на ринку смартфонів. За даними IDC, загальний обсяг постачання смартфонів минулого року був найгіршим з 2013 року, а продаж у Samsung впав більш ніж на 15%. Спад був викликаний інфляцією та погіршенням перспектив економіки.

При цьому попит на дорогі смартфони, як і раніше, є. За даними Canalys, на смартфони високого класу вартістю понад $800 припадало 18% ринку у 2022 році порівняно з 11% у 2020 році.

Джерело: CNBC