Глядачів фільму "Довга хода" змусять йти зі швидкістю 3 милі на годину на бігових доріжках

Деякі кінотеатри встановлять бігові доріжки на показах фільму “Довга хода”, аби глядачі могли імітувати змагання з екранізації Стівена Кінга. Швидкість ходи ідентична до сюжету — 3 милі на годину (4,8 км/год).

Йдеться про закриті покази в окремих кінотеатрах Лос-Анджелеса, які транслюватимуть фільм “Довга хода” за два тижні до офіційної прем’єри. Звичні м’які сидіння там замінять на бігові доріжки, і якщо глядач не зможе підтримувати необхідний темп, його попросять залишити залу.

Умови покликані імітувати сюжет самого фільму, який екранізує однойменний роман Стівена Кінга 1979 року. За сюжетом у змагання на виживання залучають 50 хлопців-підлітків, які вимушені безперервно йти зі швидкістю не менше 3 миль на годину: якщо учасник йде занадто повільно він отримає попередження, на третій раз — його застрелюють.

Минулого місяця один з акторів “Довгої ходи” Гарретт Верінг розповів в інтерв’ю, що під час знімань спробував потай відстежувати кількість кроків, яку долатимуть актори. Фінальний результат шокував усіх:

“У мене весь час був телефон у рюкзаку, тому мені довелося його ховати, але в мене був лічильник. Ми всі проходили від 12 до 25 км на день. То скільки ж це? Від 25 000 до 30 000 кроків?”.

Серед решти акторського складу: Купер Гоффман, Бен Ван, Джуді Грір, Роман Гріффін Девіс, Чарлі Пламмер, Девід Джонссон та Марк Гемілл, який з’являється в ролі майора-психопата, який тероризує учасників ходи. Зрежисував фільм Френсіс Лоуренс (“Голодні ігри”).

Прем’єра фільму “Довга хода” в кінотеатрах запланована на 12 вересня, в Україні — днем раніше. Раніше ми вже бачили пару трейлерів і перші реакції критиків, які визначили стрічку “як двогодинну панічну атаку, що може розбити серце” і “одну з найкращих екранізацій Кінга, безперечно гідну Оскара”.

