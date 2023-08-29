Серіал «‎Ідол» — все. HBO скасувала скандальну драму від творця «‎Ейфорії» з Лілі-Роуз Депп та The Weeknd

«Ідол» з Лілі-Роуз Депп та The Weeknd в головних ролях не подовжили на другий сезон – що, враховуючи критику та комерційний прийом суперечливого шоу, не викликає подиву.
Попри коментарі акторського складу про можливість другого сезону HBO вирішив не продовжувати серіал, який з самого початку супроводжували скандали. Шоу розпочали знімати ще у листопаді 2021 року, однак згодом воно зазнало «творчого перегляду»: The Weeknd (Ейбел Тесфає) висловлював невдоволення, що стрічка показує проблему з «жіночої точки зору», а режисерка серіалу Емі Займетц пішла з команди, відзнявши на той час 80% матеріалу.
«”Ідол” був одним з найпровокаційніших оригінальних шоу HBO, і ми задоволені сильним відгуком аудиторії. Після довгих роздумів HBO, а також творці та продюсери вирішили не продовжувати серіал на другий сезон. Ми вдячні команді за їхню неймовірну роботу»., — каже прессекретар HBO.
Шоу від творця «Ейфорії» Сема Левінсона дебютувало на Канському фестивалі, а в ефірі стримінгу Max стартувало 4 червня. І хоча серіал складався з 5 епізодів, компанія оприлюднила дані переглядів лише перших двох серій: прем’єра зібрала 913 000 глядачів, тоді як другий епізод дивилися вже 800 000.
За тиждень перегляди першої серії сягнули 3,6 млн, що, за даними HBO, перевищує показники прем’єр «Білого лотосу» (3 млн у 2021 році) та «Ейфорії» (3,3 млн у 2019 році) за той самий проміжок. Водночас критики сприйняли обидва серіали переважно позитивно, чого не можна сказати про «Ідол» – після прем’єри у Каннах провокаційну драму Сема Левінсона рекомендували до перегляду всього 17% критиків.
Відповідно до опису шоу молода попзірка Джоселін (Лілі-Роуз Депп), яка перебуває у нестабільному психічному стані, знаходить підтримку у власника одного з нічних клубів Лос-Анджелеса, лідера сучасного культу Тедроса (The Weeknd). Однак той невдовзі виявляє набагато більші амбіції щодо її кар’єри та прибутку. Кадри з трейлеру та використання пісні «Gimme More» свідчать про те, що «Ідол» міг черпати натхнення з моментів життя та кар’єри Брітні Спірс. Ось наша рецензія:
Джерело: Deadline