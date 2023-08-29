Новини Кіно 29.08.2023 о 12:08

Серіал «‎Ідол» — все. HBO скасувала скандальну драму від творця «‎Ейфорії» з Лілі-Роуз Депп та The Weeknd

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Серіал «‎Ідол» — все. HBO скасувала скандальну драму від творця «‎Ейфорії» з Лілі-Роуз Депп та The Weeknd

«‎Ідол» з Лілі-Роуз Депп та The Weeknd в головних ролях не подовжили на другий сезон – що, враховуючи критику та комерційний прийом суперечливого шоу, не викликає подиву.

Попри коментарі акторського складу про можливість другого сезону HBO вирішив не продовжувати серіал, який з самого початку супроводжували скандали. Шоу розпочали знімати ще у листопаді 2021 року, однак згодом воно зазнало «творчого перегляду»: The Weeknd  (Ейбел Тесфає) висловлював невдоволення, що стрічка показує проблему з «жіночої точки зору», а режисерка серіалу Емі Займетц пішла з команди, відзнявши на той час 80% матеріалу.

«”Ідол” був одним з найпровокаційніших оригінальних шоу HBO, і ми задоволені сильним відгуком аудиторії. Після довгих роздумів HBO, а також творці та продюсери вирішили не продовжувати серіал на другий сезон. Ми вдячні команді за їхню неймовірну роботу»., — каже прессекретар HBO.

Шоу від творця «‎Ейфорії» Сема Левінсона дебютувало на Канському фестивалі, а в ефірі стримінгу Max стартувало 4 червня. І хоча серіал складався з 5 епізодів, компанія оприлюднила дані переглядів лише перших двох серій: прем’єра зібрала 913 000 глядачів, тоді як другий епізод дивилися вже 800 000.

За тиждень перегляди першої серії сягнули 3,6 млн, що, за даними HBO, перевищує показники прем’єр «‎Білого лотосу» (3 млн у 2021 році) та «‎Ейфорії» (3,3 млн у 2019 році) за той самий проміжок. Водночас критики сприйняли обидва серіали переважно позитивно, чого не можна сказати про «‎Ідол» – після прем’єри у Каннах провокаційну драму Сема Левінсона рекомендували до перегляду всього 17% критиків.

Відповідно до опису шоу молода попзірка Джоселін (Лілі-Роуз Депп), яка перебуває у нестабільному психічному стані, знаходить підтримку у власника одного з нічних клубів Лос-Анджелеса, лідера сучасного культу Тедроса (The Weeknd). Однак той невдовзі виявляє набагато більші амбіції щодо її кар’єри та прибутку. Кадри з трейлеру та використання пісні «Gimme More» свідчать про те, що «Ідол» міг черпати натхнення з моментів життя та кар’єри Брітні Спірс. Ось наша рецензія:

Рецензія на серіал «Ідол» / The Idol

Джерело: Deadline

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