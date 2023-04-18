«Ідол» — драматичний серіал Сема Левінсона про молоду попзірку з The Weeknd та Лілі Роуз-Депп в головних ролях стартує 4 червня 

Прем’єра нового шоу від творця «Ейфорії» відбудеться на Каннському фестивалі у травні, а дебют на стримінгу Max запланований на 14 червня.

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Сюжет серіалу «Ідол» розповість історію молодої попзірки Джоселін (Лілі-Роуз Депп), публічний нервовий зрив якої призводить до скасування концертного туру. Співачка, яка перебуває у нестабільному психічному стані, знайомиться з власником одного з нічних клубів Лос-Анджелеса Тедросом (The Weeknd) та зав’язує з ним професійні, любовні, та дещо аб’юзивні стосунки.

Кадри з трейлеру та використання пісні «Gimme More» свідчать про те, що «Ідол» міг черпати натхнення з моментів життя та кар’єри Брітні Спірс.

Окрім Ейбела Тесфає (справжнє ім’я The Weeknd, якого нещодавно визнали найпопулярнішим артистом світу) та Депп, до акторського складу увійшли Ден Леві, Давайн Джой Рендольф, Елай Рот, Гарі Неф, Джейн Адамс, Рубі Джейн, Майк Дін, Мозес Самні, Рейчел Сеннотт, Сюзанна Сон та інші.

Шоу розпочали знімати ще у листопаді 2021 року, однак згодом воно зазнало «творчого перегляду». Тесфає висловлював невдоволення, що стрічка показує проблему з «жіночої точки зору», а режисерка серіалу Емі Займетц пішла з команди, відзнявши на той час 80% матеріалу.

Сценарист серіалу — Джо Епштейн, а до команди виконавчих продюсерів на чолі з Левінсоном приєдналися сам Тесфає, Ешлі Левінсон, Кевін Турен («X»), Аарон Л. Гілберт, менеджер The Weeknd Вассім Слейбі та креативний директор Ла Мар Тейлор. Мері Лоуз, яка брала участь у створенні серіалу «Спадкоємці» — співавторка та співпродюсерка шоу.

Фільм батька Лілі-Роуз Депп, актора Джонні Деппа, також дебютує у Каннах і стане фільмом-відкриттям кінофестивалю. В історичній драмі «Жанна дю Баррі» Джонні грає короля Людовика XV – і повертається у велике кіно після майже трирічної перерви.